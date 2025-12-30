好人好事｜老婦疑中「入境處官員」電騙 ATM險過數機警銀行職員介入

有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。(Threads)

長者往往是陷騙案陷阱的高危一族，有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處官員」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。

目擊事件的女網民在社交平台Threads發帖，上載了一張在銀行理財易中心拍攝的照片，一位老婦欲操作存款機，身旁有一位男子注視著。據樓主所述男子為銀行職員，「個職員係咁問婆婆，您識唔識收款個個人。」但婆婆似乎無法回答，只是提及「入境署(處)」，疑似是陷騙案陷阱，受假官員的騙徒指示轉帳。樓主感嘆：「點解政府明明咁多宣傳都可能有人遇到詐騙集團。大家可唔可以關心多啲屋企既老人家。」

代為協助報警

不少網民追問事件發展，樓主回應「職員唔教佢點樣入錢，再報警」、「最後個職員帶阿婆去櫃枱個邊，我無跟去」，相信在銀行介入下，老婦應未有轉帳。網民讚職員及時介入，指「好彩個職員救咗個婆婆」、「唯有靠銀行職員咋，街外人佢地未必聽」，亦有網民討論要多關懷長者易成為騙子目標，但認為勸導工作不易，「多啲關心老人，唔好比佢哋成為詐騙份子嘅餌」、「唔係唔想關心，不過好多人都係外人就信晒，自己人講野就唔聽」、「佢哋係要堅持自己先係啱都無辦法」、「我都真係唔明，收音機有講，網上有講，電視有講，啲人仲無完全無聽過咁」、「救到一次救唔到第二次」、「有時係獨居老人，佢拎到嘅資訊比較落後。除咗幫佢報警，有啲時候都幫唔到。」

假冒香港官員的電話騙案近年來屢見不鮮，騙徒通常冒充警察、入境處、海關、法院、廉政公署（ICAC）等政府機構人員，以「涉及案件」、「身份異常」或「財產問題」等藉口，恐嚇或欺騙受害人提供個人資料，甚至轉帳金錢。這類騙案的目標通常是對法律程序不熟悉的市民，甚至專門鎖定長者或外地來港人士。以往有多宗騙案受害者曾收到訛稱入境處人員的來電，並將其通話轉駁至訛稱為境外執法機關的人員，指接聽人或其親友涉嫌干犯刑事罪行，並要求接聽人提供銀行戶口及密碼等敏感資料以協助洗脫嫌疑，最終痛失大量金錢。

