拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫1名外籍女子拉行李箱上樓梯。(Threads)

有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。

職員行徑惹非議

對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有義務幫菲傭拉？」、「職員做錯唔應該幫手」、「點解要幫佢拎？」、「叫佢坐電梯啦，老奉咁大支嘢」。

港鐵：盡力提供協助

有網民則不滿該外籍女子未有理會職員，並直言，「阿姐姐係咪應該出少少力，2個人一齊拉，靠晒職員拉有啲過份，個職員咁拉喼法，會拉傷／出意外」。有網民亦指，為何職員不建議外籍女子使用升降機，「用樓梯都係危險啦，一個唔覺意甩手個職員仲要俾人投訴」。

港鐵回覆傳媒表示，本周一(17日)一名手部不適的乘客需要攜同行李離開車站，車站職員考慮了當時的情呪，盡力提供協助。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/好人好事-職員協助拉喼上樓梯受非議-港鐵-乘客手部不適/620060?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral