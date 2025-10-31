有港男目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」。(Threads)

長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論，讚賞其見義勇為，「又救咗一個家庭」、「佢啲棺材本啊，好彩你肯出聲。」

「好彩阿伯全程開speaker」

樓主在社交平台Threads分享在銀行使用提款機時，一名在前面的伯伯正以揚聲器接聽電話，對方指伯伯的銀行戶口被凍結，要求他往滙豐總行，但因已是晚上過營業時間，可以經提款機協助他「解凍戶口」。對方一步一步引導伯伯入提款卡、輸入密碼及選擇轉帳戶口，「再呃佢話輸入解凍號碼」，疑是輸入帳戶號碼並轉帳金錢至騙徒戶口。

廣告 廣告

樓主稱「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，他發現事情不妥，「見唔對路即時制止左阿伯」，形容當時騙徒即指示伯伯不要理會他，「叫阿伯唔好理我，仲話我偷佢資料，偷佢錢，會報警拉我，想叫阿伯走先，賊喊捉賊」。樓主稱伯伯當時較相信騙徒，「仲叫我唔好理佢」，幸最後未有完成轉帳手續便離開銀行。雖然未知伯伯之後有否中伏，惟事主仍表示「希望平安啦」。

阻止不法分子有機可乘

不少網民留言稱讚樓主，認為他見義勇為阻止了不法分子有機可乘：「佢啲棺材本啊，好彩你肯出聲」、「又救咗一個家庭，婆婆公公其實好易信人」、「個騙徒一緊張勁冇禮貌」、「好人有好報，伯伯幸運遇上你」、「好人好事，雖然幫唔到一世，幫一次都係幫」。

網民促報警 「救得一次救唔到第二次」

但亦有網民指樓主當時應協助阿伯報警，因擔心騙徒會再次致電，「唔即時報警，救得一次救唔到第二次」、「拖住個阿伯同幫佢報警穩陣」、「你當時即刻幫佢報警，唉個騙徒會繼續搵個呀伯直至佢過咗數」、「轉頭佢再打，或者搵第二個再打俾阿伯，佢一樣會落銀行」、「唔知點解我最後都會覺得個呀伯會轉左錢比詐騙」、「有時真係救唔到，當人開始固執/硬頸嘅時候」、「後生儲埋啲錢臨老俾人呃晒…唔係點解啲詐騙集團咁好搵？」。

亦有網民分享類似經歷，「多謝你，我屋企人都試過俾kk園呃，中途有個後生仔出聲，我屋企人先醒咗。雖然最後都係呃咗錢，但我都好感恩仲有好心人」、「上個星期我去匯豐排隊問野，咁啱隔離個阿婆就係收到詐騙短訊扮匯豐叫佢轉錢，不過個阿婆都醒，識得走去匯豐問職員先好彩冇事。點解啲人可以呃老人家，個心點過得去。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/好人好事-阿伯atm撳錢疑遇電騙-開speaker揭呃人過程-港男熱心制止存款-清零-/613889?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral