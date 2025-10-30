專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
好友王子偷吃人妻粿粿！羅志祥親吐斷聯5年
[NOWnews今日新聞] 王子邱勝翊近日被指控是范姜彥豐、粿粿婚姻中的第三者，雖他發文否認自己沒有介入他人感情，不過承認跟女方「超過了朋友的界線」。而羅志祥（小豬）過去時常和王子相約打球，兩人關係甚佳，今（30）日出席新曲〈做伙〉MV特映活動時，談到兩人已經五年沒有聯絡，低調表示：「我沒有資格評論別人的事。」
王子好友羅志祥回應：我們沒聯絡很久了
今日王子的好友羅志祥出席了全台語新歌〈做伙〉MV特映會，接受訪問時她表示自己有關注到王子的感情爭議，不過他坦言自己從2021年被拍到和兄弟倆一起打籃球之後，雙方就因為工作繁忙沒有聯絡，透露自己並沒有傳訊息關心對方，「他們可能很忙，有自己要處理的事」，表示自己也沒有資格評論他人的事，希望對方能夠好好處理本次爭議。
范姜彥豐上傳自白影片 指控粿粿出軌王子
范姜彥豐在社群平台發布自白影片，指控妻子粿粿與王子邱勝翊婚內出軌，並稱自己曾被對方誘導簽下「放棄婚後財產同意書」，差點淨身出戶。他表示，受到外界輿論與各種流言影響，導致工作大幅減少、收入驟降，一度陷入財務困境；對此粿粿則回應表示，男方開出的離婚條件過於苛刻，雙方因此談不攏，並反駁影片內容多處與事實不符，強調等釐清所有細節後，會再向大眾說明真相。
王子邱勝翊事後在社群發文，否認自己並沒有介入范姜彥豐、粿粿兩人感情，不過承認自己跟女方確實「超過了朋友的界線」，為此他表示非常抱歉，承諾未來會更加注意自己的言行舉止。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
范姜彥豐前女友被挖！竟是《大學生了沒》班底Zoey 過往合照曝光
粿粿、范姜彥豐3年婚破局！2對神仙夫妻被點名：若翻車沒人敢結婚
范姜彥豐0收入打離婚官司！粉絲點名Andy老師救場：開YT賺一波
其他人也在看
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 5 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 1 天前
被成龍摸背遭批伸鹹豬手！容祖兒親曝真相
[NOWnews今日新聞]香港女星容祖兒上個月28日在澳門參加《灣區升明月》音樂晚會，而在台下時，成龍坐在她身邊，但竟被拍到伸手摸她的裸背，遭質疑是性騷擾，批評成龍伸鹹豬手，雖然容祖兒經紀人第一時間否...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 38 分鐘前
Stephy前度王子偷食人妻粿粿 范姜彥豐出身醫生世家
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。不過近來卻屢傳婚變，喺噚日（29日）范姜彥豐無預警喺IG出PO，上載一條以「道德淪喪，婚內出軌！」為題嘅9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
范姜彥豐怒控「粿粿婚內出軌王子」！痛訴身邊知情人幫隱瞞：我成了戴綠帽的小丑
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，過去經常在社群媒體上放閃，未料近來卻驚傳婚變。兩人先前從未證實，直到今（29）日范姜彥豐終於在Instagram發文，怒控妻子婚內出軌，而對象竟是藝人王子（邱勝翊）。姊妹淘 ・ 6 小時前
秦昊激罕與小哈利同框 1舉動獲讚：父愛滿滿
【on.cc東網專訊】台灣歌手庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜離婚多年，二人近年因兒子「小哈利」庾恩利常常隔空互動，而目前在內地發展的小哈利，日前更被網友直擊他與繼父秦昊，在成都拍攝真人騷《快樂趣吹風》，對此引來不少網友揣測可能是秦昊帶著小哈利上節目。從相中所見，當時東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
黃嘉雯還原彌豆子過萬聖節 竟唔夠「身邊人」搶鏡
【on.cc東網專訊】適逢萬聖節將至，藝人黃嘉雯（Carmaney）近日在社交平台分享出自己Cosplay的影片，不過她並非Cosplay成具恐怖懸疑氣息的造型，而是化身為日漫《鬼滅の刃》中的「彌豆子」一角，Carmaney無論在服裝、道具及神態上都還原十分相似東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
關淑怡留醫ICU搶救逾半月病況有進展 轉往心臟科加護病房 兒子稍露笑容
59歲歌手關淑怡（Shirley）早前據報在家中暈倒後緊急送院搶救，接受長達數小時的大型手術後失去意識，曾全身插滿喉管，要送到深切治療部（ICU）留醫，情況危殆，需靠儀器維持生命徵象。幸經療治半個多月後傳來好消息，有周刊引述知情人士透露，指Shirley已捱過最危險的關頭，可離開ICU，轉到心臟科加護病房繼續留醫，但仍需使用儀器輔助及嚴密監控。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前妻控婚內出軌！休傑克曼不懼負評「大方帶女友亮相」 親密牽手、相視甜笑閃爆
「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）離婚後首度公開放閃！他26日與新女友、音樂劇演員薩頓佛斯特（Sutton Foster）攜手出席新片《Song Sung Blue》洛杉磯首映會，在紅毯上親暱互動成為焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
張智霖陳小春獲直升機接載 變「春霖大地」組合
【on.cc東網專訊】藝人張智霖（Chilam）與陳小春相識逾30載，近年兩人更頻頻合作，除搭檔亮相內地節目《披荊斬棘》系列外，更不時雙雙邀獲於其他節目內擔任飛行嘉賓。日前二人又再次聚首，參與《快樂老友記》第三季的錄製，而節目組竟不惜工本租用直升機，讓他們空降拍東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
黃百鳴爆《開心鬼》系列電影插曲幕後故事 因一事於唱片抽起袁潔瑩版本
著名電影人黃百鳴出品嘅「開心鬼」系列為80年代青春喜劇嘅代表作，從1984年嘅《開心鬼》，到後續《開心樂園》、《開心鬼放暑假》，再到1986年《開心鬼撞鬼》不僅票房大賣，更培養出一批新生代偶像，包括張曼玉、袁潔瑩和陳加玲。近日，黃百鳴邀請到袁潔瑩和李麗珍現身於個人YouTube頻道《百鳴歌》擔任嘉賓，兩位昔日開心少女直認當年有小摩擦，黃百鳴又爆電影插曲嘅幕後故事，表示當年因一事臨時換掉陳加玲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班人選曝光
[NOWnews今日新聞]坤達本月15日被發現15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃兵，事跡敗露後，他有可能被代言廠商求償超過千萬元的違約金，而他所主持節目《綜藝玩很大》也將暫時退出，根據...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
姜濤演唱會2025丨11.10公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
姜濤宣佈將於12月18至21日於亞博舉行第二次個人大型演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，將會於演唱會中結合中樂與西樂等不同風格的對立元素，透過重新編排進行融合，實踐音樂上的「水火共融」！演唱會門票將於11月10日公開發售，即睇以下購票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
袁澧林生日撞正新電影開鏡 狂慶生幸福滿滿
【on.cc東網專訊】藝人袁澧林（Angela）近年片約不斷，源源不絕地推出新作品，日前又為新電影《第四幕》開始拍攝，適逢開鏡禮當日(25日)是她的32歲生日正日，獲台前幕後送上蛋糕慶生。近日她在社交平台晒出多張慶生照，並寫道：「Birthday = work東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
獨佔過時？Xbox高層直言「對手不再是遊戲主機」，認為：遊戲就是要隨處可玩
微軟旗下 Xbox 近期一連串的行動，先是主機二度漲價、Xbox Game Pass 調漲 50%，接著就是作為獨佔遊戲的《最後一戰：戰鬥進化》最新重製版宣布要登上 PS5，被許多粉絲懷疑是微軟想要退出主機大戰。而 Xbox 工作室負責人 Matt Booty 最近在訪談中宣布，遊戲主機的獨佔策略已成為過去式。Xbox 現任總裁 Sarah Bond 也同樣強調獨制太「過時」，結果被前暴雪總裁 Mike Ybarra 吐槽：「誰去告訴任天堂，獨佔遊戲已經過時了」Yahoo Tech HK ・ 1 天前