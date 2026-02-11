好市多將開台中第4店？高層曝未來上看6店

▲盧秀燕與好市多大中華區土地開發部總監黃美綺針對台中布局進行交流。（圖／台中市政府提供，2026.02.11）

[NOWnews今日新聞] 美國零售巨頭好市多（Costco）的台中第3店，地址選定在台灣大道4段的台中精機舊址，開發團隊昨天拜會台中市長盧秀燕，針對未來在台中的布局進行交流。好市多大中華區土地開發部總監黃美綺表示，已將台中第3、4店列為重點目標，且「以台中市人口成長的情況，開6家都沒有問題」，並透露近期可望宣布好消息。

台中市政府去年底發出新聞稿，表示已通過台中精機遷廠的都市計畫變更案，好市多亦已透過地主向市府提出台中第3店用地審查，該地點位於台灣大道4段，接近中港交流道，附近有台中榮總和東海大學，面積3.21公頃，但海線市議員不滿，認為好市多台中3家店太過集中，未能嘉惠人口一直成長的海線地區。

好市多在全球超過920家分店，台中南屯店是世界店王，北屯店業務量也一直在前5名，好市多開發團隊昨（10）日拜會市長盧秀燕，團隊透露已將台中第3、4店列為重點目標。

好市多大中華區土地開發部總監黃美綺肯定台中消費市場成熟、會員客層穩定，是消費力量強勁的城市，台中兩家分店的表現令總部印象深刻，考量兩家分店已趨近飽和，為紓緩人潮提升服務品質，未來將持續拓點，她對台中展店第3、甚至第4家都深具信心。「以台中人口成長的情況，開6家都沒有問題」，未來將在兼顧交通與便利的前提下，持續推進評估作業，近期可望宣布好消息。

