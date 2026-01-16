【動物專訊】好心人一個決定，改變了瀕死社區貓的命運。5歲社區貓「妹妹」3日前還在坑渠奄奄一息，卻幸運地遇到了熱心市民Kenny和他的朋友，毫不猶豫伸出援手將貓送醫，將嚴重貧血的貓貓由垂死拯救回來。只是短短3日，貓貓不但脫離生命危險，還變得精神和有胃口進食，今日出院，更獲餵貓婆婆的兒子收養回家。Kenny是第一次出手救病貓，他形容：「不要低估自己，你的一個決定、一個舉動，可能就是拯救生命的關鍵，我們每一個人，都有能力去改變世界一小部分。」

廣告 廣告

Kenny和朋友在1月13日於石籬發現一隻十分虛弱的貓貓躲在坑渠內，當刻他的決定不是視而不見，而是以實際行動先救起送醫再說。

當時獸醫檢查發現貓貓的HCT紅血球容積比只得10%，情況危殆，隨時有生命危險，惟該獸醫診所無法提供輸血服務，Kenny因此向本報求助，希望能第一時間找到可救這可憐貓貓的獸醫醫院。

本報報道刊登後，Kenny和朋友將貓帶到一間大型獸醫醫院看急症，亦有很多人幫助貓貓的醫療費。正是Kenny和朋友的仗義救助，還有很多人的無私幫助，改變了貓貓的命運。

獸醫發現貓貓的小腸嚴重腫脹，推斷貓貓可能有幾種情況，較嚴重的包括貓愛滋、腫瘤、腹膜炎等，但幸好經過化驗及照超聲波後，發現貓貓沒有上述情況，最後診斷估計是腸炎。經過幾天的輸血及治療後，貓貓情況迅速好轉，至今日紅血球容積比已經提升至25％，脫離生命危險，還很有胃口，更於今日順利出院。

原來貓貓名叫「妹妹」，估計約5歲，平時有位婆婆餵她，而婆婆的兒子得知妹妹病重入院後，亦決定帶妹妹回家照顧。妹妹因禍得福，由病重瀕死，變成有家的毛孩。

Kenny第一次救貓一命，對他而言是十分深刻的經歷，「很多人說我很熱心，很偉大，但老實說，我不覺得自己做了什麼特別的事。其實每個人都可以做到，因為每一次你選擇出手幫助，或是轉身離開，都可能改變一條生命的命運。」

他形容，當時看到貓貓在坑渠內無助等死，感到十分心痛，「那刻你不會想太多，不會計算得失，只是知道我一定要做些事。我相信，換了是其他人，在同樣情況下，都會作出相同選擇。」他又表示，事後很多朋友和陌生人對貓貓的慰問和捐款，讓他十分感動，覺得這社區仍有愛、有希望和有力量。

他說：「這次經歷讓我覺得不要低估自己，你的一個決定、一個舉動，可能就是拯救生命的關鍵，我們每一個人，都有能力去改變世界一小部分。」

Kenny又讚賞貓貓十分堅強，快速康復，「當初我救她的時候，她還極力掙扎，我相信貓貓沒有放棄自己生命，仍然好想保護自己。」

這次是Kenny第一次救生病貓貓，但他本身也是愛貓之人，家中養了一隻貓，其中最新入屋的成員叫「丸子」，是去年聖誕節他在深水埗街頭發現的貓貓，他最終決定收編，形容丸子十分嗲和可愛。

貓貓住院3日，由垂死到康復。

餵貓婆婆的兒子更決定收養貓貓帶回家。

救貓人Kenny本身養了3隻貓，家中最新成員是去年聖誕節他在深水埗街頭救起的貓貓「丸子」。

The post 好心人改寫瀕死社區貓命運 貓貓留院三日康復兼獲領養 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.