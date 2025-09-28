好心扶老翁反被冤枉索償 男子找監控自證清白

【on.cc東網專訊】湖南省常德市桃源縣一名男子近日在醫院扶起摔倒的老翁，詎料好心幫人反被冤枉是他撞倒老翁。老翁家屬要追究法律責任，向男事主索償3萬元人民幣（約3.3萬港元）。男事主感到十分委屈，用十多日時間尋獲閉路電視片段，最終成功自證清白。

男事主尹先生上周六（27日）指，本月14日帶兒子到醫院看病時，看到一名推車老翁摔倒，好心扶起老翁和其單車，老翁卻報警指控被他撞倒。警方當時找不到閉路電視畫面，面對老翁惡意誣陷，尹先生每日提心吊膽，近日終於找到閉路電視，可見他和老翁只是擦肩而過，從而證明自己的清白。

閉路電視畫面顯示，老翁推單車出門，尹先生隨後入門，老翁在門外自行摔倒，尹先生聞聲折返扶起老翁。老翁家屬回應稱，因證據不足，不再追究尹先生相關責任。警方亦亦指，調查發現尹先生的電動單車與老翁的單車並無接觸，家屬已向尹先生道歉。

