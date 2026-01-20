內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆

近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

內地品牌熱潮退卻？內地連鎖超市「好特賣」葵芳店2月結業

事緣，有網民在Facebook群組「葵芳邨舊街坊~召集營」中發帖，指留意到「好特賣」葵芳分店門外已貼上結業通告。根據通告內容，該分店因租約期滿，將營業至2026年2月中旬。通告中感謝顧客及街坊「一直以來的愛護與支持」，並指「能夠為您提供服務，是我們的榮幸」。品牌亦為顧客提供其他分店選擇，包括即將於1月下旬開業的荃灣聯薈商場新店。

廣告 廣告

有網民在社交平台分享了該分店的結業告示，內容提及因租約期滿而結束營業，並預告將在荃灣開設新分店。

主打「深圳價」的內地連鎖超市「好特賣Hot Maxx」葵芳分店即將結業

曾憑「深圳價」急速擴張

「好特賣Hot Maxx」作為內地連鎖超市，曾憑藉極具競爭力的「內地價」成功在香港市場突圍，其銷售的中國內銷版「SPAM」午餐肉、Oreo等產品，價格較一般超市低廉，被形容為「深圳價」。品牌一度迅速擴張，在沙田、荃灣等地坐擁11間分店。

「好特賣Hot Maxx」憑藉售賣比香港市價更便宜的內地版商品，一度成功在香港快速擴展，開設多達11間分店。

結業早有先兆？網民稱貨品漸少

然而，對於葵芳分店的結束營業，不少網民表示並不意外。有網民留言指「貨種越黎越少，之前已有執笠之象～」，亦有人稱「冇寶礦力買之後就冇再幫襯了」。更有網民總結其觀察：「預咗啦！幾個月前已冇乜零食賣，啲洗頭水同清潔用品放晒出嚟」。

不少網民對結業不感意外，並指出該分店近幾個月貨品種類大幅減少，認為是結業的先兆。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？