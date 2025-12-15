好萊塢名導夫婦遇害 川普發文扯上政治

（法新社洛杉磯15日電） 好萊塢名導羅勃雷納（Rob Reiner）與妻子辛格（Michele Singer Reiner）昨天被發現陳屍洛杉磯家中，總統川普發文表示，這起謀殺案與羅勃雷納對他的批評有關。

在各界紛紛對羅勃雷納遇害一事表達哀悼之際，川普卻對這位好萊塢指標性人物發動粗暴的猛烈攻擊，似乎將這起命案歸咎於羅勃雷納對他的「狂怒」批評。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上貼文指出，羅勃雷納之所以喪命，「據報導是因為他非常嚴重、頑固，且無可救藥的『盲目反川普症候群』（TRUMP DERANGEMENT SYNDROME），足以癱瘓心智，導致他激怒他人」。

川普寫道：「眾所周知，他對唐納．J．川普總統的狂怒痴迷，讓許多人抓狂，而隨著川普政府超越所有偉大目標與期望，他那顯而易見的偏執妄想也達到了新高點。」