好賣到斷貨！Dyson PencilVac 直桿吸塵機香港實測

Dyson PencilVac Fluffycones 直桿吸塵機早前以超吸引的 HK$3,990 早鳥優惠價在香港上市，不足一個月已經宣告售完，需要再等到貨。會如此熱賣，除了是價錢吸引之外，PencilVac 特別適合蝸居使用的纖巧輕量的設計也是一大賣點。

Dyson PencilVac 採用 Supersonic 風筒同尺寸、直徑的 28mm Hyperdymium 高轉速摩打，轉速高達140,000rpm，提供最高 55AW 吸力，因此才能有如此纖巧輕量的設計。在 1.8kg 的機身內有可換式電池、續航力 30 分鐘，支援 MyDyson 手機 app 查時電量和濾網保養資訊，也是首款 Dyson 吸塵機產品支援如此的功能。

PencilVac 配搭全新的 Fluffycones 四錐多向軟絨吸頭，前後滾筒反向旋轉，把灰塵集中至中央並吸走，操作時相當順暢、毫無阻力。灰塵都會進入機身的集塵筒，並且會壓縮、集中至頂端，簡單一推就可以清空。另外隨附的還有二合一窄縫吸頭和防纏結螺絲吸頭，全部都可以收納在隨附的磁吸式充電座上，非常帥氣。

