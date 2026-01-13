好賺一直賺！青山剛昌確認《名偵探柯南》完結後會繼續出「劇場版」

《名偵探柯南》最新劇場版動畫《名偵探柯南：高速公路的墮天使》將於今年 4 月 10 日在日本率先上映，對於許多柯南粉絲來說，每年朝聖一次最新的劇場版早已成了例行公事，而去年作者青山剛昌曾在出席活動時確認，即使未來柯南完結了，還是會繼續做劇場版動畫，這番話近期又引起了台灣網友熱議。

對於粉絲來說，每年一部劇場版已經成為進電影院的例行公事（圖源：名偵探柯南）

去年青山剛昌出席日本活動時，被粉絲問到：「 我知道柯南總有一天會完結，組織會滅亡，完結之後還會繼續做劇場版嗎？ 」而他本人也立刻回答：「是的」，確認劇場版動畫會不斷的做下去。

《名偵探柯南》從 1997 年起推出第一部劇場版《名偵探柯南：引爆摩天樓》起，維持著每年一個劇場版的節奏不曾斷過，到今年要推出的《名偵探柯南：高速公路的墮天使》已經是第 29 部劇場版作品。而這些劇場版的票房也都相當好，好幾部都有破百億日圓的成績，相當可怕。

而對於作者確認即便作品完結後仍會繼續推劇場版動畫，多數人似乎也都不太意外，畢竟這部作品已經成為一個產業鏈，而且多數篇幅也都跟主線無關，但有不少網友則是敲碗要青山剛昌趕快把本篇完結，畢竟大家都想知道柯南最後會不會變回來，以及他跟小蘭、小哀的關係會如何畫下句點。