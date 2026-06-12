如廁訓練︱升K1在即幼兒試戒片 如廁訓練必備3款小工具
踏入夏天，天氣開始炎熱，也是準備小朋友戒片的好時機。假如你的子女正好於9月升讀幼稚園，不妨開始嘗試，讓他們主動同你講「我要wee wee」、「我要poo poo」。而以下的3款小工具，可提高小朋友對廁所的好奇心和興趣，大家不妨試試！
1. 兒童如廁訓練器
市面或網購平台有許多可愛造型的兒童如廁訓練器，動物、交通工具等夠趣緻。在媽媽谷有人會選擇以下青蛙訓練尿桶，男孩子尿尿時轉動扇葉，小朋友一定覺得好玩、得意。
2. 繪本
市面上有許多繪本教小朋友認識大小便、如廁訓練，家長可藉此引導。而且繪本的圖畫有趣，小朋友容易理解。
3. 戒片褲
幼兒若在尿片wee wee，會感到超級乾爽舒適；若尿在學習褲內，他們會馬上感覺濕了、不舒服，知道需要更換褲子。使用學習褲一段時間，加上爸媽多教導和訓練，幼兒就能學會提前告訴爸媽，「我要去廁所」。
更多戒片資訊：如何知道小孩可以開始如厠訓練？
若小孩出現下面任何一項行為徵象便可開始如廁訓練：
1. 在白天，可保持尿片乾爽最少兩小時或在午睡中沒有尿濕。
2. 大便的時間變得有規律。
3. 能夠服從簡單的指示和能用表情、動作或說話向家長表示有尿意或便急，例如紅著臉或者說「尿尿」。
4. 對上廁所或坐便盆感興趣。
5. 孩子會因為尿片弄髒了而感不安。
(資料來源及摘自：衛生處家庭健康服務)
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華為發布全場景智能操作系統HarmonyOS 7
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【彭博】-- 據知情人士，全球多家銀行正在限制對沖基金對SK海力士和三星電子等亞洲頂級晶片製造商的槓桿押注，因為這些股票今年已經暴漲，引發了對可能出現回調的擔憂。他們稱，花旗集團、摩根大通和高盛集團等機構已提高對沖基金通過掉期做多SK海力士和三星電子的融資成本。他們還表示，銀行在新交易的規模和對象方面的把控也有所收緊；它們針對台積電也採取了類似措施。由於事未公開，知情人士要求匿名。原文標題Banks Curb Hedge Fund Bets on SK Hynix, Samsung After Wild MovesMore stories like this are available on bloomberg.
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2026陸家嘴論壇將於下周三至周四(17至18日)召開，主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」，屆時將舉辦一系列重大項目簽約和政策發布活動。 本屆陸家嘴論壇的嘉賓雲集，包括來自中央金融管理部門，新加坡金融管理局、匈牙利央行、香港財政司、倫敦金融城等境外金融管理部門，世界銀行等國際金融組織，上海證券交易所、香港交易所(00388.HK)等境內外金融市場，以及部分中央金融機構和知名外資金融機構。 論壇設有八場全體大會，除大會主題外，還設置「全球金融治理改革與合作」、「建立健全功能完善的資本市場」、「滬港金融協同發展賦能高水平金融開放」、「健全科技金融全生命周期服務體系，服務實體經濟高質量發展」、「科技創新賦能金融高質量發展」、「提高普惠金融的有效性與精準度」和「全球治理框架下的可持續金融創新與合作」等七個議題，涵蓋當前經濟、金融領域的熱點。(jl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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