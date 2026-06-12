如廁訓練︱升K1在即幼兒試戒片 如廁訓練必備3款小工具

踏入夏天，天氣開始炎熱，也是準備小朋友戒片的好時機。假如你的子女正好於9月升讀幼稚園，不妨開始嘗試，讓他們主動同你講「我要wee wee」、「我要poo poo」。而以下的3款小工具，可提高小朋友對廁所的好奇心和興趣，大家不妨試試！

1. 兒童如廁訓練器

市面或網購平台有許多可愛造型的兒童如廁訓練器，動物、交通工具等夠趣緻。在媽媽谷有人會選擇以下青蛙訓練尿桶，男孩子尿尿時轉動扇葉，小朋友一定覺得好玩、得意。

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（Photo AC圖片）

2. 繪本

市面上有許多繪本教小朋友認識大小便、如廁訓練，家長可藉此引導。而且繪本的圖畫有趣，小朋友容易理解。

【升幼準備】升K1在即幼兒試戒片 3款小工具訓練如廁

3. 戒片褲

幼兒若在尿片wee wee，會感到超級乾爽舒適；若尿在學習褲內，他們會馬上感覺濕了、不舒服，知道需要更換褲子。使用學習褲一段時間，加上爸媽多教導和訓練，幼兒就能學會提前告訴爸媽，「我要去廁所」。

（Photo AC圖片）

更多戒片資訊：如何知道小孩可以開始如厠訓練？

若小孩出現下面任何一項行為徵象便可開始如廁訓練：

1. 在白天，可保持尿片乾爽最少兩小時或在午睡中沒有尿濕。

2. 大便的時間變得有規律。

3. 能夠服從簡單的指示和能用表情、動作或說話向家長表示有尿意或便急，例如紅著臉或者說「尿尿」。

4. 對上廁所或坐便盆感興趣。

5. 孩子會因為尿片弄髒了而感不安。

(資料來源及摘自：衛生處家庭健康服務)

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