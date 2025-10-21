如花神改造變身孫藝真 穿白紗索吻羅志祥

▲羅志祥（如圖）在《綜藝OK啦》中被如花索吻，讓他臉色鐵青地說：「這是我的第一次。」（圖／中天綜合台提供）

[NOWnews今日新聞] 由羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》明（22）晚將播出「這個改“超ㄅㄧㄤˋ的”！我就問她們到底是誰」環節，找來知名造型師將女星如花改造成女神孫藝真，漂亮登場的如花主動吻上羅志祥，讓他臉色鐵青表示這是人生中第一次有人主動親自己。

如花變身孫藝真 主動索吻羅志祥

《綜藝OK啦》邀請知名造型師李明川，來替藝人、來賓進行改造，其中如花一登場就興奮地對著主持人羅志祥又摟又抱，並且許願羅志祥幫她圓夢：「我今天沒親到你，我回家睡不著覺。」沒想到羅志祥一聽立馬拒絕：「有些心願是永遠不會實現的。」

看著如花滿臉失望，李明川跳出來打圓場，表示一定會把她打造得跟孫藝真一樣美麗，才讓羅志祥改口：「如果妳被改造成功的話，我就讓妳實現願望。」經過改造後，如花穿著優雅白紗登場，不僅主動牽起羅志祥的手、還主動吻上說：「以往我沒有這樣打扮過，我今天就嫁給你了」，把羅志祥嚇得面色鐵青。

然而何妤玟卻表示如花很符合羅志祥的擇偶條件：「臉圓圓、文靜、獨立、個子小、有點肉、豐滿型的女生。」張立東也幫忙補充：「她可能沒有改造成功，但她改造成你愛的樣子。」見在場來賓各個都替如花說話，羅志祥只好鼓起勇氣親吻她的臉頰，讓如花害羞得面紅耳赤：「以往都是我親人家，你是第一個親我的，我今天就獻給你了。」

▲羅志祥（左）和如花（右）在節目中有親密互動。（圖／中天綜合台提供）

張立東長太像方順吉 否認被罵大頭症

張立東被改造後則表示，自己的臉很難被更動：「有一次我去出外景，有很多阿公阿嬤在圍觀，中間停機休息時，他們直接拍我說『你是不是方順吉』？我說『我不是，我是立東，我只是長得有點像而已』，阿公阿嬤就說『你不要騙，我看你長大，從你參加比賽到出專輯』。」

然而張立東的澄清卻被解讀是有大頭症：「他們開始酸說『我有買過你的專輯，是你的鐵粉，你現在開始有大頭症了』，然後就開始到處講，後來沒辦法，我就唱了《翹腳髯嘴鬚》，結果唱完之後，他們還說『你現在沒有童音了，現在唱得比較難聽』，我都已經服務他們了，還要被嫌！」

