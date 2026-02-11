「如花」中風一度命危右身癱瘓 最新狀態曝光

【on.cc東網專訊】早年在周星馳電影中以粗獷外形反串演女子「如花」而跑出，一醜成名的李健仁，2019年不幸於內地中風一度命危，右邊身癱瘓至大小便不能自理，幸好經過這幾年積極治療及進行物理治療，身體康復不少，去年尾他還現身一個慈善演唱會，雖然明顯消瘦了不少白髮又盡現，但精神亦算不俗，更對着鏡頭笑容滿面，可見他積極復健，期望盡快重返幕前再與觀眾見面。

現年64歲的李健仁因在周星馳電影《唐伯虎點秋香》、《食神》等作品中反串「如花」一角而聞名，廣受觀眾喜愛，其誇張化妝及幽默演技也成為影迷心中經典人物，他扮演「如花」時的招牌回眸挖鼻孔一幕，多年來亦令人印象深刻。不過原來他未入行前，曾是海外公司的製作人之一，亦曾效力香港本地足球隊，當年他為追夢毅然放棄餐廳CEO轉戰影壇，成為演員更與周星馳有莫大關連，李健仁曾透露他與周星馳是中學同學，在他印象中周星馳年少時還沒有表現出喜劇天賦，為人比較沉默，反而他自己更幽默。然而李健仁最佩服是周星馳模仿李小龍非常到家，不管是打拳還是踢腿，都是他的偶像。

希望加入影壇的他於是找周星馳搭路，加入電影公司成為場記，當年他每個月只賺4,500港元。而他的處女作便是於《武狀元蘇乞兒》中飾演「蘇乞兒朋友的阿姨的妹妹」，當時劇組在北京開拍，周星馳邀他演出時他二話不說首肯，即被化妝師化上誇張造型，回眸挖鼻的動作更是由周星馳提出的，到第二次在《唐伯虎點秋香》的演出，亦是在該片擔任場記時再獲周星馳邀請客串，當時他同樣要反串演女人及挖著鼻孔出場。直到《九品芝麻官》「如花」這個名字才首次出現，李健仁曾說：「我看完劇本，感覺我像剛剛出生的孩子，終於有名字了。」自此「如花」就成為他的經典。

被譽為「周星馳愛將」及御用醜角的李健仁其後星途順利片約不斷，亦有參與其他電影演出，例如在1999年上映的真人真事改編電影《三五成群》中，便飾演一名輕度弱智男子，演技獲得認同。他之後轉而陣地北上發展，亦經常以「如花」造型亮相不同節目，又開設平台與粉絲互動，受歡迎程度及收入也大增。

不過他於2019年在深圳焗桑拿期間暈倒，送院搶救後證實中風，需即時緊急開腦搶救清除瘀血，曾一度命危的經搶救後脫離危險期，保住性命的他隨後送返香港醫治，之後卻併發肺炎，幸好情況逐步好轉，由於中風位置在左腦近腦幹附近，影響了他全身活動力，導致右邊身癱瘓，一度大小便不能自理，他甚至一度失去語言能力，需要家人貼身照顧，其後他努力做復健並重新學習講話，經過長達三個月的治療後情況才開始穩定，可以與人簡單交流，加上又進行不少物理治療，經過一年多時間情況終於有好轉。李健仁的兒子曾指父親治療期間最希望是能夠生活自理，以及可繼續於幕前演出，因此積極治療的李健仁於年內康復不少，並在2022年復出客串鄭文輝（甜筒輝）投資的電影《水着女王》，再次反串演醜婦，可見他仍熱愛演戲。

去年8月李健仁與相熟的導演茶敍，對方更上載一段短片，當日李健仁雖然比起以前消瘦，不過精神狀態極佳，胃口也不俗。他更中氣十足地向着鏡頭作自我介紹興奮地說：「我係李健仁！」片中可見他雖然說話口齒不清，但可進行簡單對話，可見健康逐漸好轉。事隔數月李健仁又出動，與老友「田雞」田啟文等友人現身慈善演唱會，於社交平台多張照片所見，李健仁體形雖仍然消瘦，頭髮灰黑中帶白，但合照時臉露微笑，精神狀態依然不俗，網民看到他無恙都感到開心，叮囑「如花要保重身體」、「身體健康！承載我們青春的大師們」。

至於身為好友的田雞，亦不時探望李健仁，經常會與他會面保持聯絡，田雞接受訪問時亦曾表示，他與李健仁多年來稱兄道弟，齊齊度過了不少難關，更笑言李健仁妻子曾經誤會二人發展斷背情，嚇得他急急向李妻澄清，田雞亦坦言李健仁現仍處於康復階段，暫時不希望他曝光太多，是因為過往李健仁是帶正能量及歡樂予觀眾，不想令人覺得他現在很可憐很坎坷，所以希望大家見到佢時會鼓勵佢，對他說很喜歡他演戲，這樣絕對可以幫助他增加信心積極治療，寄望盡快於銀幕前與觀眾見面。

