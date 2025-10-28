妨礙司法公正罪成 蔡天鳳前家姑李瑞香判囚18個月

【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，案件今（28日）於區院判刑，法官表示被告行為對社會司法制度及公義造成沖擊，判刑需有阻嚇性，由於被告沒有實際求情理由，判其入獄18個月。

現年65歲被告是死者的前家姑李瑞香，她已退休。控罪指她於 2023年2月22日至23日，在香港意圖妨礙司法公正，妨礙和阻撓警方對鄺港智的調查和拘捕，催促鄺離開即將被調查的地點；向警方提供虛假或誤導的資料，以及建議蔡天鳳母親張燕花不向警方提供資料，或向警方提供虛假或誤導的資料。

案件編號：DCCC 140/2024

