58歲妮可基嫚驚傳離婚！19年恩愛婚姻「被丈夫主動斬斷」 巨額財產面臨平分

好萊塢銀色夫妻妮可基嫚與鄉村歌手凱斯厄本驚傳婚姻危機！根據外媒報導，這對結縭19年的明星夫妻已分居數月，兩人的一對女兒目前由妮可基嫚獨自照顧，為演藝圈投下震撼彈。

夏季開始分居 男方主動提出

據《TMZ》報導，58歲的妮可基嫚與57歲的凱斯厄本從今年夏天開始分居，至今已有數月時間。消息人士透露，分居是由凱斯厄本主動提出，妮可基嫚雖然試圖挽回婚姻，但男方心意已決，甚至已經搬出原本的共同住所。

曾度過婚姻危機 今年四月還公開示愛

這對夫妻過去並非沒有經歷過風雨。凱斯厄本曾在今年四月的美國電影學會頒獎典禮上公開感謝妻子，回憶兩人結婚僅四個月時，他因酒癮問題進入勒戒中心三個月，當時不確定婚姻能否維持，但妮可基嫚「選擇了愛」，才讓他們能一起走到現在。

兩人最後一次公開合體是在六月的足球賽場邊，幾天後妮可基嫚還在Instagram發布依偎丈夫的合照，慶祝6月25日的結婚紀念日，如今傳出分居消息格外令人意外。

妮可基嫚結婚19年，感情看似恩愛穩定，如今傳出分手，令外界震驚。（圖片來源：妮可基嫚IG nicolekidman）

財產分配受關注 曾與阿湯哥天價離婚

這是妮可基嫚的第二段婚姻，她與湯姆克魯斯在1990年至2001年間有過一段婚姻，當時離婚贍養費據傳高達21億元台幣。如今與凱斯厄本結婚19年，若走向離婚，根據當地法律，財產可能面臨平均分配。

妮可基嫚近年演藝事業依然亮眼，剛被《富比士》評為2024年全球收入最高女演員，近期作品包括《完美伴侶》等。凱斯厄本則是成功的鄉村歌手，擁有4座葛萊美獎，目前正在進行巡演。

這對夫妻2005年在洛杉磯的澳洲推廣活動上相識，2006年在雪梨結婚，育有17歲和14歲兩個女兒。過去經常在紅毯上曬恩愛的他們，如今傳出分居，讓許多粉絲感到震驚與惋惜。目前雙方尚未對分居傳聞做出正式回應。

