宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
「好萊塢女神」妮可基嫚離婚後回春指數太驚人！網友翻出20歲舊照對比：真的美回顏值巔峰！
近日一組澳洲街頭照片在社群瘋傳，讓不少人第一眼都懷疑自己是不是看錯？原來是離婚後首度被捕捉到私下狀態的妮可基嫚，以一身淡黃色絲質長洋裝現身，金色捲髮在陽光下自然垂落，整個人輕盈又明亮，狀態好到完全顛覆外界對她年齡的想像。
從照片細看，她這次的造型幾乎回到早年最具代表性的模樣，自然捲髮、不刻意修飾的妝感，加上線條柔軟的洋裝剪裁，沒有過多華麗元素，反而把她本身的輪廓與氣質完整放大。手拎草編包、腳踩平底涼鞋，走在街頭的畫面既日常又耐看，完全不像刻意經營的明星街拍。
也正因為這股熟悉又陌生的「回春感」，網友開始自發性翻出她20多歲時的舊照對比，不少人發現，無論是捲髮弧度、臉部線條，甚至整體神情，都和當年高度重疊，讓「美回顏值顛峰」的說法迅速在留言區發酵。對比圖一出，更直接把討論推向高潮！
留言區隨即歪樓成大型好萊塢醫美討論現場，有人狂笑直呼黑科技是不是又偷偷進化，也有人認為，真正讓她看起來年輕的關鍵，其實是整個人的狀態與鬆弛感，比起外表更像是精神層面的回春！尤其在離婚後這個時間點被拍到，更讓不少網友感嘆，她看起來反而比前幾年自在許多。
不論外界怎麼猜測，這組照片之所以引發熱議，或許不只是因為「像不像20歲」，而是妮可基嫚身上那種重新回到自己節奏的從容感。走在街頭、不需要多做說明，就足以讓人停下來討論，也難怪這次的街拍，會被形容成一場不經意卻成功的顏值回歸。
51歲還能長這樣？謝金燕自拍影片炸出「超狂美背」！本人認了：每天睡前10分鐘、只做2個動作
53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
一姐今鬥壞孩子：享受挑戰
【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡將與澳洲「壞孩子」基利奧斯在周日於杜拜進行「男VS女」大戰，比賽前夕，莎芭列卡信任十足，更懶理外界部份對這場比賽的批評聲音，莎芭列卡說：「這場比賽將推動體壇新方向。」莎芭列卡（Aryna Sabalenka）生涯贏得4個大滿貫，基利奧斯在男單最佳成績為2022年溫網亞軍，外界有指這場「男vs女」比賽，或許會破壞女子網球發展，但也有眾多球迷期待這場對決，認為莎芭列卡「巾幗不讓鬚眉」，莎芭列卡說：「我真的很興奮，基利奧斯是一位很出色及多變的球手，同時也深得球迷喜愛，我享受接受挑戰。」莎芭列卡認為今次比賽在杜拜進行，簡直是最佳選擇，皆因她經常在杜拜進行訓練、度假，而她自去年重獲世界第1之後，至今已經連續62周保持一姐地位，她承認要力保一姐這個榮譽，是很大壓力，她說：「當然會有很大壓力，但同樣是一種光榮，成為世界第1，證明你有些事情做對了，我會學習如何應對壓力多於懼怕面對，令我有著很高專注力及鬥志。」now.com 體育 ・ 1 天前
Jisoo同款風格厚底長靴推薦7款！平價穿搭偶像等級性感造型
韓團天花板BLACKPINK全球巡演來到新加坡，已於前陣子盛大落幕！4位女神的演唱會穿搭再次成為熱議焦點；其中，總給人名門大家閨秀印象的Jisoo，這次竟一改以往乖巧氣質，穿上辣翻天的過膝厚底長靴，在舞台上盡情耍壞，霸氣又性感，讓人完全移不開眼睛。bella儂儂 ・ 48 分鐘前
網球男女大戰 基利奧斯打低一姐
【Now Sports】周日在杜拜舉行的網球「男女大戰」表演賽，最後由基利奧斯連贏兩盤6:3，擊敗現今網壇「一姐」莎芭列卡。比賽在一個比正規場縮小9%尺寸的球場上進行，以限制男方的力量和速度優勢，但基利奧斯（Nick Kyrgios）仍然佔據上風，首盤打成3:3後，把握機會連下3局，以6:3先拔頭籌。第2盤，莎芭列卡試圖扭轉戰局，以3:1領先並握有雙破發點，但之後陣腳大亂，再被基利奧斯連取5局，結束了這場「男女大戰」。因傷關係，基利奧斯近3年只打了6場ATP比賽，勝出後表示：「說實話，莎芭列卡是一位非常優秀的對手，給我施加了很大壓力，我必須全力以赴，才在這場苦戰中勝出。」now.com 體育 ・ 14 小時前
泰星崛起，席捲全球時尚圈！「LingOrm」影響力超越一眾韓星，2026春夏四大時裝周明星影響力數據Top10
2026春夏四大時裝周（SS26）數據出爐，根據影響者行銷平台Lefty報告，泰星漸露頭角，總Earned Media Value（EMV，賺得媒體價值）高達8000萬美元，成為亞太區最強勢力群體，成功超越韓流偶像，引領品牌APAC策略新風潮。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
粉嶺牽晴間2房議價後以$431萬獲承接 單位期內貶值22% (另有本日最新成交)
粉嶺牽晴間2房議價後以$431萬獲承接 單位期內貶值22% 中原地產-周志華經理表示，日前促成粉嶺牽晴間6座中層E室，單位實用面積393平方呎，建築面積543平方呎，2房間隔，開價約$438萬，日前議價後以$431萬獲承接，實用面積平均呎價$10,967。 中原周志華指，新買家為外區投資者，見單位價錢合理，即購入單位作收租之用，單位市值租金約$1.25萬，買家料可享約3.5厘租金回報。據了解，原業主於2020年以$553萬購入上址，持貨5年，現轉手賬面蝕$122萬離場，單位期內貶值22%。 延伸閱讀: 牽晴間 粉嶺 鴨脷洲南灣海景戶$6.5萬租出 業主享租金回報率約2.9厘 美聯物業-蕭振邦董事表示，該行剛促成鴨脷洲南灣7座高層B室租賃成交，單位實用面積約為1,377平方呎，擁海景，屬屋苑內優質放盤，而且配套齊備，故獲外區客垂青，一直物色區內優質租盤以方便子女在區內上學，見上述單位租金合理，故拍板以$6.5萬月租承接，實用面積平均呎租約為$47.2。 業主於2010年以約$2,693.9萬購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報率約2.9厘。而屋苑本月迄今暫錄得約6宗租務成交。 延伸閱28Hse.com ・ 1 小時前
宿敵契約 劇情︳原劇名《一笑隨歌》李沁陳哲遠夏夢張兆輝主演
原劇名《一笑隨歌》李沁陳哲遠夏夢張兆輝主演Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
北角寵物美容院令貴婦狗走失 狗主狂奔在東區走廊救回愛犬
【動物專訊】北角渣華道一間寵物美容店日前發生狗狗走失驚險事件!狗主Elyse上週六帶了領養回來的愛犬貴婦狗Cody到該美容店浸中藥浴，沒想到當她剛離店沒多久，便赫見Cody走失於馬路狂奔，店員則在後面追，更對她說：「你隻狗呀！」Cody已跑上東區走廊，險象環生，Elyse隨即一邊駕車、一邊追到東廊入口，幸獲途人及一輛的士協助截停Cody，驚險親手救回愛犬。Elyse坦言事件令她的愛犬受驚，並提醒狗主要小心那些沒有在門口安裝圍欄的寵物美容店。本報正向該店查詢Cody走失的原因，對方表示稍後回覆。 狗主Elyse表示，貴婦狗Cody 約5至6歲，是她今年6月從救狗之家（Hong Kong Dog Rescue）領養的狗狗，由於Cody皮膚狀態不佳，Elyse於是在上週六12月27日下午1時許帶了Cody到寵物美容店浸中藥浴，希望改善狗狗的皮膚問題。而由於Cody一向很敏感及容易受驚，Elyse已特別叮囑店員小心Cody受驚，「我見舖頭沒有欄沒有閘，美容師則說會鎖門。」 惟當Elyse離開該店不久，返回自己的車輛正在思考帶另一隻愛犬Cosmo到什麼地方玩之際，卻突然看到街上有兩名男子奔跑追一香港動物報 ・ 2 小時前
應屆港姐亞軍施宇琪宣布訂婚 自揭男友12月雪地求婚曬巨型鑽戒
2025仲有幾日就完，繼日前小儀發文宣布已婚，娛樂圈再有好消息。應屆香港小姐施宇琪 (Angela）今日（28日）於社交平台發文回顧2025年，當中包括完成馬拉松及參選港姐等等，去到12月回顧，更驚喜透露訂婚消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
宏福苑承建商宏業人事變動 其中一名獲授權簽署人被屋宇署除名
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火已有一個月，負責屋苑大維修的承建商宏業建築工程有限公司近日出現人事變動。宏業原有兩名「獲授權簽署人」（即AS），其中一名AS張玉濤近日在屋宇署的一般建築承建商名冊中被除名。屋宇署表示，最近收到「宏業建築工程有限公司」通知一on.cc 東網 ・ 4 小時前
2026年請假攻略，自製10次長假旅行！請3放10 請2放9日，附出遊行程推介
2026年一共有17日公眾假期，對打工仔來說，這不只是放假日數的問題，而是「如何精明自製假期」。只要掌握請假黃金時機，請數日假期，即可換來悠長假期，一年玩齊滑雪、賞櫻、睇紅葉等等話咁易！以下整合全年10個請假組合，大家早早計劃旅程，立即搶先跟上司請假！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
張柏芝捏7歲兒子腳丫！聖誕影片流露日常母愛 網嘆：最自然的幸福
藝人張柏芝在聖誕節分享了一段與7歲小兒子Marcus的日常影片。影片中，她素顏躺在床上，輕輕捏著兒子的腳丫，母子牽著手聊天，互動輕鬆親密，溫馨場面打動不少網友。姊妹淘 ・ 3 小時前
鍾嘉欣全家過聖誕放閃粉碎婚變傳聞 豪宅曝光簡潔又溫馨
2004年華姐冠軍鍾嘉欣（Linda）早前傳出與脊醫老公Jeremy婚變的傳聞，鍾嘉欣與老公及子女一同慶祝聖誕節，兩公婆又齊齊挑戰Couple Challenge，以行動粉碎婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
何超儀51歲生日｜選擇遠離上流生活，獨自闖蕩更自在的個性派：娛樂圈沒人管你爸爸是誰
迎來51歲的何超儀，用了大半生的時間證明自己不單是「賭王千金」，就算是獨立個體也可活得有型、有態度，加上早前因丈夫陳子聰的健康問題而接受訪問，更能看得出她有情有義。乘著她的生日，重溫她的金句，也許也能為一眾女性們帶來力量。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面 親揭與劉展霆關係
《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《不良一族尋愛記》Netflix爆紅日本戀綜，11位前不良少年少女學習戀愛：創傷如何影響著愛的給予與接收能力｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
向來懂得抓住觀眾目光的Netflix，繼《單身即地獄》屢屢製造話題之後，他們將目光轉向日本，推出全新戀愛實境節目《不良一族尋愛記》(Badly in Love) 。這次節目組找來 11 位前不良少年、少女，在「學校」展開戀愛冒險。節目中的參與者，個個背負著所謂的「不良」過往——可能是暴力史、幫派背景或破碎的成長經歷。他們在鏡頭前的激烈衝突、瞬間爆發的憤怒，以及難以建立信任的互動，讓這檔節目超越了普通戀愛綜藝的範疇，直指一個更核心的主題：它的核心不是「誰與誰配對成功」，而是親密關係如何成為我們過往傷痛最敏感、也最有效的試紙。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
戴佩妮宣布內地巡唱取消 原因曝光：不在乎面子問題
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手戴佩妮舉行「雙生火焰」巡迴演唱會，27日唱到中國四川成都站，卻哽咽宣布取消北京、廣州場次，她在演唱會上直言：「我根本不在乎面子不面子的問題，一直都不避諱這樣的場面，我如果自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
方皓玟倒貼搞觀濱騷只為見粉絲 10年後再出碟
【on.cc東網專訊】歌手方皓玟早前宣布除夕在「觀濱」觀塘海濱花園開騷與歌迷一同倒數，但受到大埔宏福苑火災影響決定延期，音樂會將延期至明年3月21日舉行，方皓玟表示歌手都喜歡踩新場，自言也不例外，覺得面對着海唱歌很有浪漫氣氛，暫時一場，希望能夠與粉絲唱多幾場更好東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳欣茵帶愛貓公園野餐 寵物生日P超重儀式感
【on.cc東網專訊】藝人陳欣茵一向是愛貓之人，分別飼養了一隻暹羅貓「彭彭」及一隻緬因Mix唐貓「丁滿」，日前適逢是佳節與「彭彭」的一歲生日，陳欣茵在社交平台晒出與愛貓們共度一日的照片，從相中可見，中午時她先以索引繩及寵物袋帶同貓貓到公園野餐，自己欣賞美景及進食東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前