曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
妮歌潔曼前夫Keith Urban搬去與新歡同居 女兒鬧翻
【on.cc東網專訊】澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）上年9月與澳洲鄉謠男歌手Keith Urban申請離婚，有傳Keith移情別戀搭上一起合作的美國鄉謠女歌手Karley Scott Collins，並已搬去與新歡同居，令他與妮歌所生的17歲女兒Sunday與15歲女兒Faith關係僵化。
知情者透露：「我聽聞Keith有新歡，所以佢兩個女公開支持阿媽。啲人認為佢哋仲同居埋。嗱，通常青春期女兒都鍾意老竇，所以依家佢哋3母女對抗1個係有原因。離婚後，你成日見到妮歌同兩個女喺社交網站同其他相出現。兩個女陪佢喺巴黎同悉尼。妮歌又喺感恩節分享佢同兩個女一齊參加—『火雞跑比賽』，係好唔尋常，佢通常對私生活係更加低調。你每次見到佢哋嘅相，都係連住手臂或者拖住手，好似『我哋對抗世界』咁款。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世 享年 77 歲
著名功夫影星、《功夫》中飾演「火雲邪神」的梁小龍於1月14日逝世，享年77歲。消息指，其家人正處理後事，暫定於1月26日在深圳龍崗出殯。Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
千億天價成功收購 Netflix主席承諾華納電影將於戲院上映45日：我想贏票房
【on.cc東網專訊】美國影視娛樂龍頭「華納兄弟探索」（WBD）去年12月掀起一場「爭奪戰」，美國影視平台霸主Netflix開出720億美元（約5,616億港元）天價收購WBD旗下的華納兄弟影視工作室、HBO 頻道以及串流平台 HBO Max，消息傳出後令行內人東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
前港姐胡家惠經歷兩次離婚 IG上載甜蜜合照公開新戀情：謝謝你20年來的守護
現年43歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過去年年尾佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。踏入2026年，原來佢已經火速有新戀情，仲不時喺社交網站放閃，真係恭喜晒呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅孝勇返澳洲讀脊醫與王丹妮玩「網戀」 冧爆帶老婆睇Lady GaGa
【on.cc東網專訊】藝人羅孝勇離巢無綫後，近年淡出香港娛樂圈，返回出生地澳洲攻讀脊醫課程，與事業重心在港的老婆王丹妮長期分隔兩地，王丹妮更自嘲二人的關係猶如「網戀」。不過，近日這對「牛郎織女」終於在澳洲合體，以慶祝相戀10周年的大日子，其真實的恩愛互動曝光後，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《愛情怎麼翻譯？》金宣虎高允貞Netflix韓劇一口氣12集上架！靚人靚景輕鬆愛情小品，浪漫到令人想戀愛
《愛情怎麼翻譯？》在Netflix一口氣上架12集！這部備受關注的2026年Netflix韓劇，由金宣虎、高允貞主演，靚人靚景加上愛情浪漫劇情，讓人看了都想戀愛了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
小女孩因胎記神似《我的英雄學院》轟焦凍爆紅！一年後圓夢見到配音員超暖心
自 2014 年開始連載起，這 12 年間《我的英雄學院》早已在全球各地累積了許多粉絲，成為世界知名的動漫作品。而在一年前，國外有位臉上有著胎記的小女孩驚喜的發現，自己竟與《我的英雄學院》中的知名角色轟焦凍長得很像的可愛反應而爆紅。現在經過一年之後，日前這位小女孩真的扮成轟焦凍，與自己心中的超級英雄，轟焦凍的英文配音員David Matranga 碰面了，並且也獲得了 David Matranga 送給她的小禮物，再度掀起熱議。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
工商舖點評｜香港需要更多的《尋秦記》｜江靜明
日前，香港再有戲院結業，引來不少網民感慨。事實上，2025年本地票房持續萎縮，戲院燈光逐盞熄滅，彷彿映照著香港...BossMind ・ 1 天前
AI 的當代寓言 新版《科學怪人》
常問：每當有電影或劇場重拍或重演《哈姆雷特》、《沙丘》、《科學怪人》等經典中的經典，有什麼意義？如何再作出突破 […] 這篇文章 AI 的當代寓言 新版《科學怪人》 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 22 小時前
Jay Park 新男團 LNGSHOT 是誰！怪物新人起底
Jay Park朴宰範旗下的More Vision公司的男團 LNGSHOT日前正式出道，推出新專輯《SHOT CALLERS》，以強烈的HipHop風格與創作實力，出道短短幾天便成為網絡熱話，成為2026年度怪物新人！隊長OHYUL本名權吳律，2006年1月21日出生，是組合中的隊長，出生於韓國的他曾通過 YG、JYP及KOZ 等娛樂公司的選拔，並在 KOZ 當過一段時間的練習生，與男團 BOYNEXTDOOR 雲鶴是翰林藝高的同班同學。來自釜山的 RYUL 是團內的RAP擔當，在參加《Show Me The Money 11》期間被經紀公司挖角，後來也曾參與饒舌節目《Rap: Public》，因為外型被指似足水晶男孩的殷志源，令人留下深刻印象。隊內主舞 WOOJIN 出道前曾擔任 Jay Park《Gimme A Minute》的伴舞，在出道專輯中不只參與歌曲創作，更親自投入編舞創作， Jay Park 曾大力稱讚 WOOJIN 是「努力家」，總是竭盡全力展示自己的技能和天賦。韓法混血的LOUIS只有16歲，是團隊忙內，精通韓文、英文、法文與西班牙文四種語言，身高 186 公分的他ELLE.com.hk ・ 5 小時前
2A遊戲成功不代表3A該消失！《雙影奇境》總監直言：一千萬美金可做不出GTA
在已經過去的 2025 年中，相較於過去大家認為是「品質保證」的 3A 遊戲，遊戲圈中的 2A 遊戲與獨立遊戲也大放異彩，更能讓玩家們買單，例如《光與影：33號遠征隊》、《空洞騎士 絲之歌》等。而如同 Ubisoft 推出的《刺客教條：暗影者》、Capcom 旗下的《魔物獵人：荒野》等傳統 3A 大作反而引起了許多討論，讓玩家們認為遊戲還有變得更好的空間，顯得可惜。不過，同樣在 2025 年發行，並且獲得成功的《雙影奇境》總監 Josef Fares 卻反而擔心，去年 2A 遊戲的成功會讓發行商們錯看，認為未來遊戲市場是 2A 遊戲的天下：「一千萬美金可做不出《俠盜獵車手》。」Yahoo Tech HK ・ 1 天前
《仁王3》驚喜確認1月29日試玩版上線！存檔可接正式版繼續玩
日本遊戲廠商光榮庫特摩旗下的戰國動作遊戲《仁王》系列一直以來都受到了許多玩家們的歡迎，紛紛沉溺於困難，但又總能給人超多成就感的遊戲世界之中。轉眼間，距離上一部系列作《仁王2》2020 年發售也已經 6 年過去了，也讓全球玩家們在這段時間中都不斷期待著《仁王3》的到來。而昨（15）天《仁王3》官方驚喜宣布，原定於 2 月 6 日正式推出的《仁王3》在上市前夕還會搶先推出遊戲試玩版，而且試玩版的進度也能直接繼承到正式版中！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【Yahoo APP會員限定】全球票房突破10億美元！送你《阿凡達3》電影限定紀念品
《阿凡達3》成為系列中第三部全球票房超過10億美元的作品，將《阿凡達》系列推上電影史上最頂尖系列之列——僅少數系列有三部作品各自也突破10億美元門檻。亦是迪士尼2025年第三部達10億美元的電影，與《優獸大都會2》（Zootopia 2）及《史迪仔》（Lilo and Stitch）並列。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
搭飛機都有 Apple TV 睇，法航宣布與 Apple TV 展開合作提升機上娛樂體驗
近期法航宣布與 Apple TV 展開合作，在機上娛樂系統加入 Apple TV+ 內容，提升飛行時的娛樂體驗。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
周潤發參加渣馬10公里賽事 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰半馬
今天是一年一度渣打馬拉松，大批藝人都有參與賽事，而第四年參賽的周潤發則參與了10公里賽事，他考到東區走廊的時候，即被大班跑手包圍合照，場面墟冚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議
歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。infocast ・ 1 天前
深圳光明星河COCO City開幕｜直達光明大街站！集結30個吃喝玩樂品牌：盒馬鮮生、城市書房、餘慶池奶茶
深圳不時都有新商場落成，2025年年底就有「光明星河COCO City」，與深圳福田COCO Park屬同一系列商場，結集超過30個吃喝玩樂品牌，包括光明首間「盒馬鮮生」超市、連鎖戲院「寰映影城」、「魔方城市書房」等，港人從深圳灣口岸或福田口岸乘搭地鐵只需轉乘1次至光明大街站便直達商場，非常方便！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
曼聯下仗撼阿仙奴 卡域克：不可能場場激情
【Now Sports】卡域克回巢執教曼聯即領軍贏打吡戰，他直言是好開始，但又為熱情降溫，認為最重要是貫徹球隊的水平。獲曼聯委任為看守領隊到季尾的卡域克，於周六帶領球隊力挫強敵曼城，他賽後說：「貫徹是一切成功的關鍵。如果尋求不到，不會成為得勝者。」卡域克並未因贏波過份興奮：「我們不會時常帶著激情及像今天一樣的感覺。大家都明白。」說的是，曼聯斷不能被勝利充昏頭腦，畢竟下一場聯賽作客榜首球隊阿仙奴。「不過，那絕對是我們需要達到的標準與期望。那是對我們的考驗。」卡域克續說。卡域克雖然已非曼聯球員多年，但與家人一直都是曼聯季票持有人，卡域克表示一直留意曼聯，故熟悉球隊的現況，上任後可迅即作出調整。now.com 體育 ・ 9 小時前
孔孝真的家太有品味了！芋頭紫、牛油果綠等復古色調，像走進Wes Anderson電影世界
45歲韓劇女王孔孝真，衣著穿搭公認是有品味之人，沒想到她的家居設計也很有品味。她在YouTube上分享Roomtour的片段，屋內部裝潢設計引起廣泛關注！Yahoo Style HK ・ 1 天前
175萬人朝聖仍大賠錢？日本會動的實體大鋼彈幕後公司破產，負債達32.6億日圓
曾讓全球鋼彈迷朝聖的「會動的實體大鋼彈」，其背後營運單位如今正式走入歷史！根據東京商工調查資料指出，負責營運 「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」 的公司 Evolving G，已遭東京地方法院裁定啟動特別清算程序，他們的負債總額高達約 32.6 億日圓。Yahoo Tech HK ・ 1 天前