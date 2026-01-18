妮歌潔曼前夫Keith Urban搬去與新歡同居 女兒鬧翻

【on.cc東網專訊】澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）上年9月與澳洲鄉謠男歌手Keith Urban申請離婚，有傳Keith移情別戀搭上一起合作的美國鄉謠女歌手Karley Scott Collins，並已搬去與新歡同居，令他與妮歌所生的17歲女兒Sunday與15歲女兒Faith關係僵化。

知情者透露：「我聽聞Keith有新歡，所以佢兩個女公開支持阿媽。啲人認為佢哋仲同居埋。嗱，通常青春期女兒都鍾意老竇，所以依家佢哋3母女對抗1個係有原因。離婚後，你成日見到妮歌同兩個女喺社交網站同其他相出現。兩個女陪佢喺巴黎同悉尼。妮歌又喺感恩節分享佢同兩個女一齊參加—『火雞跑比賽』，係好唔尋常，佢通常對私生活係更加低調。你每次見到佢哋嘅相，都係連住手臂或者拖住手，好似『我哋對抗世界』咁款。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】