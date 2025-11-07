妮歌潔曼睇騷因太火辣辣而被天后Sabrina當場「拘捕」？！

【on.cc東網專訊】美國樂壇天后Sabrina Carpenter自舉行巡唱以來吸引了不少名人紅星捧場，而她開騷時加插一個「拘捕」女星的搞笑環節，一眾女星包括美國超模Gigi Hadid與英國女子組合「辣妹」（Spice Girls）成員Emma Bunton以及美國女星安妮希芙威（Anne Hathaway）先後被Sabrina拘捕。而近日輪到妮歌被「捕」！

Sabrina日前於美國納什維爾舉行演唱會，而於當地居住多年的妮歌亦有現身捧場，片中見到Sabrina與兩名女舞蹈員手持粉紅毛毛手銬而鏡頭就影住身穿紅色上衣的妮歌，Sabrina表示妮歌的罪名是太火辣而被捕，令妮歌大為尷尬。Sabrina搞笑問她：「你叫咩名？喺邊度嚟？」妮歌即回答：「原本喺澳洲。」Sabrina即表示：「但你喺納什維爾住，所以我諗如果我哋傾得埋，我諗我會移居納什維爾。」之後她就向妮歌送上手銬。事後妮歌亦於社交網分享被「捕」的片段並留言表示：「多謝你Sabrina Carpenter拘捕我💕當你移居納什維爾嘅時候打俾我😉 」。

