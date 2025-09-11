妻子自爆曾考慮與布斯韋利士離婚

【on.cc東網專訊】荷里活影壇巨星布斯韋利士（Bruce Willis）3年多前不幸罹患額顳葉型失智症，他的健康情況惹來關注。與他結婚多年的妻子Emma Heming Willis早前自爆為了讓他得到更完善的照顧而「分居」，將他送到由專業人士全天侯照顧的地方居住，事後即被網民批評。而Emma近日接受雜誌訪問時更自爆在布斯患病前曾考慮與他離婚。

Emma表示2009年結婚後曾擔心布斯改變或不再愛她因而令她考慮離婚，她說：「我當時感覺到我嘅婚姻正在下塌，我喺度諗：『發生咩事？呢個唔係我結婚嘅人。』總之有嘢唔妥，而我只係諗唔通。」之後布斯患病，Emma在朋友與家人的支持下勇敢面對成為「照顧者」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】