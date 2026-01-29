妻子談布斯韋利士近況：佢唔知自己有失智症

【on.cc東網專訊】荷里活影壇鐵漢布斯韋利士 （Bruce Willis）2022年宣布因罹患失語症而息影，不久他又確診額顳葉失智症，因而令人擔心。而去年布斯一度被傳情況惡化失去說話與走路能力並要由看護24小時全天候照顧。已與布斯分開居住的妻子Emma Heming Willis日前亮相網台節目受訪，在訪問中她透露布斯的近況。

Emma於節目中透露布斯一直不知自己有「失智症」，她表示：「我覺得這既是福也是禍，他從來沒意識到自己得了這種病，我為此感到非常高興。我真的很高興他對此一無所知。」Emma亦指布斯患有「失認症」（anosognosia），即是他的腦部不能便認發生甚麼事，一般患者都認為自己是正常「外人認為這可能是他們的否認，就像他們不想去看醫生，因為他們會說『我沒事，我沒事』，但實際上，這是『失認症』在作祟。這不是否認，而是他們的大腦正在改變。這是疾病的一部分。」

不過，Emma表示布斯目前仍然認得自己的家人：「當有人問我：『布斯還記得你是誰嗎？』時，我的回答是肯定的……他與我和孩子們之間的聯繫方式，或許與你和摯愛之人之間的聯繫有所不同，但依然非常美好。只是方式不同而已。你只能學會適應，並設身處地去理解他們。」

