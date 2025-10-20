妻產後禁慾！人夫忍不住「出軌岳父」激戰

▲馬來西亞一名男子自爆出軌，但出軌對象竟是自家岳父，引發網路熱議。示意圖。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 妻子產後休養時丈夫出軌的故事時有所聞，但馬來西亞有一名丈夫自爆長達五個月沒有性生活，但「出軌對象是岳父」。離譜故事隨即引發網路瘋傳、熱議。

據泰國媒體Khaosod報導，馬來西亞一名男子在臉書專頁「Kisah Rumah Tangga」投稿，妻子在產後回到娘家做月子，他在這段時間獨自在家中生活，感到孤單、壓抑，且已經有五個月沒有性生活。某天他的岳父邀請他幫忙協助清理待租出的單位，過程中，兩人發生不尋常的肢體接觸。

男子說自己起初試圖拒絕，但在長期壓抑的情慾，和現場的曖昧氣氛下，「他誇我性感，還抱住我的身體，摸了摸那邊，我有試著推開他，但我已經有5個月沒有那個了」，最終沒能抵擋住誘惑，發生不倫。

這名男子還透露，他與岳父事後沒有就此停手，反而還多次偷情、偷歡，但他也矛盾的說，雖然都能感受到短暫的歡愉，但卻陷入更深的羞愧，甚至懷疑自己的性向，擔心被社會貼標籤。她也問過岳父，這樣的關係是不是有問題，想不到對方竟淡然地表示：「這是常態，無需自責。」

但岳父這種態度反讓他更加混亂，他不想再沉溺於這種不倫關係，卻又難以抽身，最終決定在網上發布經歷，向網友求助、希望可獲得解脫的方法。

離譜故事曝光後在馬來西亞網路上引發軒然大波，不少網友都傻眼砲轟：「倫理崩壞」、「踐踏家庭信任的行為」、「這不是外遇，而是對整個家庭的背叛」、「因為無性生活連岳父也吃得下，我看這個就想吐了」、「這種貼文不應該在社群發佈... 該去動物星球」、「你岳父也可以下地獄」。

也有網友認真建議他尋求心理諮商輔導，不過也有人懷疑這只是一篇「創作文」。但不論真假，都已經成功掀起社群熱烈討論。

