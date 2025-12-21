姆巴佩率皇馬擊退塞維亞 追平偶像C羅隊史紀錄

（法新社馬德里20日電） 身披皇家馬德里（Real Madrid）戰袍的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe），今天追平他的偶像「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在隊中創下的年度進球紀錄。

今天適逢27歲生日的姆巴佩表示，這是他的榮幸。

姆巴佩今天在西班牙甲級足球聯賽（La Liga）面對塞維亞（Sevilla）時，第86分鐘罰球中網，追平C羅在2013年創下的隊史年度進球紀錄。

姆巴佩今天協助皇馬在伯納烏球場（Santiago Bernabeu）以2比0取勝，他在受訪時表示，「今天是個特別的日子，因為是我的生日。我一直夢想著能在生日當天，為我夢寐以求的皇馬效命。」

他表示他今年「目標是以積極的表現結束這一年，最終成績令人難以置信。」

「能像我的偶像、皇馬史上最偉大的球員、世界級巨星C羅那樣，對我來說是一種榮幸。」

姆巴佩在與塞維亞的比賽中進球後，模仿了C羅標誌性的跳躍慶祝動作。

姆巴佩表示，「這對我來說是一種榮幸，我想向他致意，因為他一直都很友善」，「他總是跟我講馬德里的一切，教我如何適應馬德里生活等等」。

「我很高興能為皇馬進球，贏得比賽 … 慶祝是為了他（C羅）。」