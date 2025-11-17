iHerb破萬好評洗護產品64折起！
姆明80週年展覽啟德亮相！沉浸式重現首部作品《姆明與大洪水》、1:1還原姆明屋｜香港好去處
姆明80周年啦！Trendic International Ltd.與Rights & Brands Asia Ltd.合作舉辦《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》主題展覽，即日起至2026年1月4日、於啟德體育園啟德零售館2期4重舉行，為各位帶來姆明首部作品《姆明與大洪水》的沉浸式體驗～現有特典套裝，每人$300不但有價值$128門票一張，還有紀念明信片及姆明80周年展限量木製燈箱，值得粉絲珍藏！
沉浸式場景重現姆明首部作品《姆明與大洪水》
北歐童話、以療癒氛圍而吸引一大票粉絲的姆明Moomin家族，今日起在啟德展開《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》展覽。顧名思義，是次展覽的重點落於姆明首部作品《姆明與大洪水》，會場中會見到故事中經典場面的放大立體佈置，並轉化為沉浸式體驗，讓大家有走入故事裡的感覺。
10大主題展區、重現7大經典場景
除此之外，展覽精心打造了10大主題展區，包含了7大經典場景。
引言區｜層疊剪影板呈現姆明家族全員。
序章區｜介紹藝術家托芙・揚松的創作背景，展示啟發她創造姆明谷的島嶼照片，同時帶入場人士穿越巨型書本造型通道，踏入姆明的冒險世界。
經典場景1.「幽暗森林區」｜以黑白雙色打造二次元空間，重現故事開端場景。大家需手持特製花朵手電筒尋找隱藏在暗處的小不點—力夫，體驗姆明與姆明媽媽在8月傍晚深入森林的探險。
經典場景2：「老先生糖果屋」｜採用毛絨軟石、巨型草叢坐墊和璀璨太陽燈裝飾，營造充滿糖果的奇幻天地氛圍。
經典場景3.「樹精秘境」｜數十盞發光樹精燈飾，搭配雷鳴音效與紅色木船，重現姆明遇見神秘樹精們的經典場景。
經典場景4.「暴雨冒險區」｜運用特殊霧氣效果，重現暴雨的震撼場景。
經典場景5.「洪水來襲區」｜以水波燈光營造淹沒感，傾斜的房屋家具重現洪水場景，大家可攀爬漂浮家具，尋找姆明爸爸的瓶中信。
經典場景6.「花園派對」｜設投影地板，動畫由芬蘭創意團隊 Null Division Oy特別製作。
經典場景7.「姆明屋」｜完整重現標誌性藍色房屋的一樓，可以從窗外拍攝姆明一家的生活點滴。
必買全新主題周邊
活動主題限定商店是展覽終點站，有多款全新推出產品：Cap帽、T恤、布袋、筆記本及襟章等。每張入場門票$128，2人同行享優惠、折後人均$114，還有附送紀念明信片及姆明80周年展限量木製燈箱的特典套裝，每人$300。每位入場粉絲會獲得姆明谷探索地圖，按地圖指示完成各區域的蓋章任務。
姆明八十周年展：走進姆明的第一章
價錢：$128起
特典套裝
價錢：$300起
立即睇片
