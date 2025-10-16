始祖鳥煙火炸喜馬拉雅山 涉破壞土壤、驚擾野生動物 多名縣級官員遭免職｜Yahoo

【Yahoo 新聞】運動品牌 Arc'teryx （始祖鳥）與爆破藝術家蔡國強上月在西藏喜馬拉雅山進行大型煙火項目「升龍」，引發輿論強烈批評，西藏日喀則官方立案調查。官方周三（15 日）發布通告，指蔡國強破壞草原活動涉嫌違規， Arc'teryx 亦要承擔生態損害賠償和修復責任；另外，批准煙火秀的江孜縣黨政機關被問責，多名官員被立案、免職。

Arc'teryx 早前與蔡國強合作名為「升龍」的大型煙火項目，9 月 19 日在西藏日喀則境內喜馬拉雅山脈，燃放的五彩煙火沿山脊向上延伸，形成「巨龍升天」的景觀。外界質疑項目對高原生態造成破壞，主辦方則指，選用的煙火彩色粉均為生物可降解材料，污染物排放符合環保標準。

市政府：土壤草氈層結構遭破壞

日喀則市委、市政府回應外界關注，9 月 20 日發布公告指，成立調查小組趕赴現場核查。最新通報調查結果指，該煙火項目共燃放1050盆煙火，燃放時長約52秒，燃放區域山體海拔4670米至5020米，影響草地面積超過30公頃。

通報指，煙火項目的平整作業、人員踩踏及車輛碾壓對土壤草氈層結構造成破壞，面積超過15畝；產生的煙火殘留物、塑膠碎屑等清理不徹底；煙火燃放產生的瞬間強光與巨響，對野生動物造成短暫驚擾。

經核查，北京蔡國強藝術工作室在煙花騷中對草原從事破壞草原的活動、煙花殘留物粉末和塑料碎屑等清理不徹底等行為，涉嫌違反《青藏高原生態保護法》等法規，而「始祖鳥」品牌作為此次活動的贊助商，一併依法追究生態環境損害賠償和生態修復責任。

追究官員責任方面，江孜縣委、縣政府主要領導未經集體研究、批准實施煙火活動，存在違規決策問題；縣黨政部門執法監管不到位、履職不力等，江孜縣多名幹部被追責。其中，中共江孜縣委書記陳昊、縣長多吉拉普雙雙被立案調查；陳昊與縣公安局局長李積平被免職。