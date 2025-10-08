每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
始祖鳥雪山放煙花、西貝預製菜惹議 官媒批捨本逐末 籲品牌營銷「文質兼備」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被中國企業安踏收購的戶外用品公司始祖鳥早前在西藏放煙花被批破壞環境，餐飲品牌西貝蓧麵村則因預製菜被揭衞生問題。中國官方媒體《經濟日報》今日（8 日）發表評論，藉兩宗事件批評部分品牌「捨本逐末」，強調營銷應與產品品質並重，呼籲商家在宣傳與實質之間取得「文質兼備」的平衡。
若只重包裝便如同「無根之木」
文章引用《論語》中的「質勝文則野，文勝質則史。文質彬彬，然後君子」作比喻，指出商家應從「文質彬彬」的理念中理解品牌營銷之道。「文」代表修飾與包裝，即營銷手法；「質」則指產品的實質與品質。文章認為，營銷若能與產品品質相得益彰，才能令品牌光彩照人，贏得良好口碑及穩定銷量。
文章進一步分析，品牌營銷方式繁多，無論是以聲量吸引顧客、以文案博取流量、以趣味造勢，還是以浮誇表演吸睛，這些都屬於「文」的層面；但最終能否留住消費者，仍取決於「質」的根基。若只重包裝而忽視品質，品牌便如同「無根之木」，難以長久。相反，若能「文質兼備」，便有機會由「網紅」變「長紅」。
文章最後指出，品牌營銷的平衡之道，在於品牌與產品的相互呼應，同時兼顧品牌與環境的協調。產品若丟掉了源頭本色，與實際環境格格不入，一味追求「新意」，無異於捨本逐末。
放煙花被批污染高原生態
始祖鳥於 9 月 19 日聯同爆破藝術家蔡國強，在西藏喜馬拉雅山舉辦大型藝術煙花項目「升龍」，現場進行大規模爆破，形成一條 3000 米長的彩色「巨龍」伸延向雪山，聲稱採用可降解材料並符合環保標準。然而影片曝光後，不少網民批評煙花污染高原生態，隨後始祖鳥及蔡國強分別道歉。
西貝蓧麵村則於 9 月中被揭指幾乎全用預製菜，引發公眾質疑。之後多間門店被揭發存在衞生問題，包括冰箱內存放 2024 年肉製品、員工以廚具清理地漏及使用轉基因大豆油。公司其後宣布暫停開放後廚參觀，並表示已更換非轉基因大豆油。
