委內瑞拉代表安理會發言 批評美國大肆勒索

（法新社紐約23日電） 委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）今天表示，在美國宣布封鎖往返委內瑞拉的受制裁油輪後，華盛頓正在對它的國家進行其歷史上「最大的勒索」。

蒙卡達在聯合國安理會表示，「我們正面臨著一個外於國際法的權力，他們要求委內瑞拉人放棄自己的國家，並將它拱手讓給美國。」