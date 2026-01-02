委內瑞拉元旦釋囚 88名反馬杜洛示威者獲釋

（法新社卡拉卡斯1日電） 委內瑞拉政府今天宣布，釋放88名抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱贏得2024年7月大選而遭拘留的人士。

馬杜洛聲稱自己贏得第3個6年任期，儘管反對派公布的選舉結果顯示其候選人取得明顯勝利，並引發大規模示威。動亂中造成28人死亡，當局鎮壓期間約有2400人被捕，其中包括數十名未成年人。

根據官方記錄，已有超過2000人獲釋。

面對川普政府軍事行動的威脅，馬杜洛近來積極釋放和解訊號。川普指控馬杜洛支持毒品走私、恐怖主義及其他犯罪活動。

自8月以來，川普對卡拉卡斯加大施壓，下令在加勒比海部署大規模海軍、批准對疑似拉美毒品船隻進行連串攻擊、扣押載有委內瑞拉石油的油輪，並下令非正式關閉委內瑞拉領空。

川普本週還宣布，美軍已對委內瑞拉一處將毒品裝載至船隻的區域進行打擊，這是華府首次在委內瑞拉境內進行已知的地面行動。