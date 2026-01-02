調查：港人平均 39 歲由百萬富翁晉身千萬富翁
委內瑞拉元旦釋囚 88名反馬杜洛示威者獲釋
（法新社卡拉卡斯1日電） 委內瑞拉政府今天宣布，釋放88名抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱贏得2024年7月大選而遭拘留的人士。
馬杜洛聲稱自己贏得第3個6年任期，儘管反對派公布的選舉結果顯示其候選人取得明顯勝利，並引發大規模示威。動亂中造成28人死亡，當局鎮壓期間約有2400人被捕，其中包括數十名未成年人。
根據官方記錄，已有超過2000人獲釋。
面對川普政府軍事行動的威脅，馬杜洛近來積極釋放和解訊號。川普指控馬杜洛支持毒品走私、恐怖主義及其他犯罪活動。
自8月以來，川普對卡拉卡斯加大施壓，下令在加勒比海部署大規模海軍、批准對疑似拉美毒品船隻進行連串攻擊、扣押載有委內瑞拉石油的油輪，並下令非正式關閉委內瑞拉領空。
川普本週還宣布，美軍已對委內瑞拉一處將毒品裝載至船隻的區域進行打擊，這是華府首次在委內瑞拉境內進行已知的地面行動。
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 17 小時前
賴清德元旦談話強硬回應圍台軍演，稱台灣「必須做最壞打算」
中華民國總統府 在中國解放軍實彈圍台軍演的陰影下，台灣總統賴清德在2026年元旦發表講話，三度批評中國軍事野心。被問到北京未來一年侵台的可能性，他強調「必須做最壞的打算」。 政治學者對BBC中文分析，當朝野陷入僵局近乎無解，賴清德的元旦演講採取強硬立場，並聚焦在國防、兩岸、外交議題這些總統職權範圍，是民進黨作為少數政府一個最重要的堡壘。 值得注意的是，國民黨主席鄭麗文出席元旦的升旗典禮，原本被外界解讀為「遞出橄欖枝」之舉，但在現場卻與賴清德零互動，折射出朝野新一年關係並未緩和。 ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
紐時：俄羅斯要求美國停止追捕「逃亡」油輪
兩位知情人士透露，俄羅斯政府已正式向美國提出外交請求，要求美方停止追捕一艘原定駛往委內瑞拉、目前正在大西洋上躲避美國海岸警衛隊的油輪。鉅亨網 ・ 4 小時前
印度自稱世界第四大經濟體 IMF：較日本只多100萬美元 日媒有回應
印度政府周二 (30 日) 一份尚未最終確認的年終經濟評估報告引發國際關注，報告稱印度 2025-26 財年國內生產毛額 (GDP) 達 4.18 兆美元，正式超越日本成為全球第四大經濟體，並打算在兩年內躋身全球前三名，但 IMF 此前稱印度真正超越日本必須等到 2026 年 3 月財年結束，且實際差距僅 100 萬美元，這場「老四之爭」背後凸顯印日兩國截然不同的發展軌跡鉅亨網 ・ 2 天前
丹麥首相不點名批評美國施壓企圖強佔格陵蘭
丹麥首相弗雷澤里克森在新年講話中，不點名批評美國以施壓方式企圖強佔格陵蘭。 弗雷澤里克森在講話中表示，丹麥在過去一年，面臨與格陵蘭有關的地緣政治壓力，面對其中一個最親密盟友的威脅和壓力，批評對方企圖接管另一個國家、另一個民族，如同它們是可以買賣和佔有的東西，強調丹麥不尋求衝突，但會堅守是非原則。 美國總統特朗普自去年1月再次上台後，曾多次聲稱美國必須取得格陵蘭的控制權，以保障國家安全，指當地有中俄艦艇出沒，但丹麥未有提供足夠的資源和軍事保障保護格陵蘭。特朗普於去年底任命路易斯安那州州長蘭德里，出任美國格陵蘭特使，引起丹麥及歐盟批評。 (ST)#丹麥 #格陵蘭 (ST)infocast ・ 3 小時前
黎智英女兒稱父親在獄中「牙齒腐爛，指甲脫落」
AFP via Getty Images照片攝於2020年，是黎智英入獄前幾個月拍攝。 壹傳媒創辦人黎智英被囚，這名民主派富商的女兒表示，擔心父親在獄中健康狀況惡化，指他的指甲「有時會脫落」，牙齒亦正在腐爛。 78歲的黎智英自2020年12月起被拘押，或有機會面臨終身監禁。本月稍早，他被控違反香港具爭議的《國家安全法》，勾結外國勢力罪名成立。 香港及中國當局否認黎智英在獄中遭虐待，並稱他「身體健康良好」。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷 男職員被捕 疑涉感情糾紛
【on.cc東網專訊】周三(去年12月31日)天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷，警員經進一步調查，相信有人向女同事施襲後，再割頸自殘，事件估計涉及感情糾紛，並以涉嫌「傷人」拘捕涉案姓黃男職員。至昨日(1月1日)，蘇女仍然危殆，黃男則轉為嚴重，暫未適合錄取口供。on.cc 東網 ・ 3 小時前
《明報》記者庭外拍攝遭警撞及辱罵 投訴課指無過錯、無法證實 事主覆核後維持結果
2023 年 3 月，《立場新聞》被控「串謀發布煽動刊物」案審訊期間，《明報》記者指在區域法院停車場拍攝主控官伍淑娟時，遭警員斥「影乜撚嘢」及兩度撞開，事主其後向警方投訴警察課投訴。法庭線 ・ 2 小時前
立法會議員宣誓多人甩轆要重讀 李家超確定全數有效 囑不應只當評論者【有片】
立法會議員今早11時宣誓。今屆有50名議員成功連任，另有40名「新丁」，包括旅遊界江旻憓、新界東南方國珊等。部分議員宣誓時因各種原因「甩轆」，被立法會秘書長衛碧瑤要求重讀，包括5名連任議員。監誓人、特首李家超隨後確定全體90位候任立法會議員的宣誓為有效宣誓。 宣誓儀式開始前議事廳先奏唱國歌，及後按過往安排根據議會am730 ・ 1 天前
屯門菲籍婦倒斃家中 48歲法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授
屯門掃管笏管翠路1號昨（31日）發生命案，一名30歲菲律賓籍女子與丈夫爭執後獨留房間，最終離奇倒斃。其48歲法籍丈夫隨後報案，但警方到場調查時，揭發他涉嫌藏有海洛英，並將其拘捕。 有消息指，被捕男子為政治學者，現於香港城市大學任教。據城大網頁資料，他是公共及國際事務學系副教授，曾先後就讀美國堪薩斯大學及哈佛大學，am730 ・ 17 小時前
高市早苗元旦發表新年賀詞 強調果斷推進改革讓日本富強
日本首相高市早苗元旦日發表新年賀詞，強調會果斷推進必要的改革，讓日本變得更加富強。 高市早苗指出，日本與世界正面臨巨大變化，包括日本國內面臨人口減少問題，以及自由開放的國際秩序正在動搖、霸權主義動向日益顯現、政治與經濟的不確定性持續攀升等。高市早苗表示，她自去年10月上任以來，竭盡全力讓日本外交在世界舞台中心綻放，打造強勁的國內經濟，並兌現承諾協助民眾應對物價高漲，但強調仍有很多問題尚待解決，呼籲國民要懷抱希望。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 5 小時前
共軍舉行圍台軍演 美國國務院表態！
共軍圍台軍演結束翌日，美國國務院呼籲中國保持克制，停止對台軍事施壓，美方反對以武力、脅迫等方式單方面改變台海現狀。鉅亨網 ・ 5 小時前
屯門掃管笏夫妻爭執打架 妻子倒斃單位
【Now新聞台】屯門掃管笏發生命案，一對夫婦爭執打架，妻子其後昏迷死亡。 現場是屯門掃管笏管翠路一號星堤一個單位。下午四時許，警方接獲一名男子報案，指與妻子爭執打架，其後發現妻子昏迷在房間，救護員到場證實她明顯死亡。警方正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
俄烏續指責對方施襲 俄:將把烏襲擊普京官邸無人機資料交美方
俄烏雙方繼續指責對方發動襲擊。莫斯科任命的烏克蘭南部赫爾松州州長表示,敵人出動三架無人機襲擊當地一間咖啡店和酒店,當時過百名平民正在慶祝新年,襲擊導致一幢建築物被燒毀。俄方表示,襲擊造成20多人死亡,多人受傷,指責烏方發動恐怖襲擊,蓄意破壞尋求和平解決衝突的努力,警告基輔將面臨相應後果。烏克蘭總統澤連斯基就說,俄羅斯將戰爭延續至新一年,一夜之間發射超過200架無人機,主要目標是烏方的能源設施。烏克蘭電力營運商表示,大量用戶的電力供應中斷,鐵路和港口基礎設施亦在砲擊中遭到破壞。另外,俄羅斯國防部表示,已成功解碼一架幾天前被擊落烏克蘭無人機的任務數據,確認攻擊目標是總統普京的官邸,相關資料會交給美國方面。烏方一直否認襲擊普京官邸,批評俄方的說法純屬捏造,意在破壞烏方與美方團隊合作的成果,並為繼續襲擊烏克蘭制造藉口。 (BC)#俄烏戰爭infocast ・ 7 小時前
外國記者會中環會址租約元旦屆滿 政府允市價續約三年 上次續租曾加國安條款｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】位於中環下亞厘畢道2號的香港外國記者會（FCC）會址，目前租約於2026年1月1日屆滿。民青局今（31 日）回覆查詢指，FCC 向政府提出續租要求，經仔細考慮後，政府已向 FCC 提出以市值租金批出為期三年固定期的新租約，由2026年1月2日起生效。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網購騙案一周逾230宗總損失逾570萬 中年男Carousell買演唱會門票失逾30萬
警方「守網者」社交平台公布，過去一星期，警方接獲超過230宗網購騙案，損失逾570萬港元，當中演唱會門票騙案佔近三成，涉款超過140萬港元。其中一名46歲男士透過Carousell購買張學友演唱會門票，付款後對方以「核實銀行帳戶」為由，要求繳交認證費用並承諾全數退回，男士不虞有詐，最終損失超過逾30萬港元。AASTOCKS ・ 1 小時前
美國1%匯款稅元旦起生效
美國對匯款至境外國家徵收1%匯款稅於元旦起生效，意味涉及現金、匯票及本票轉帳的國際匯款，將被徵收1%稅款，使用美國銀行帳戶，或美國發行簽帳卡或信用卡匯款則獲豁免，由於非法移民沒有銀行帳戶，預計最受措施影響。 2023年流向全球南方的匯款估計達6,560億美元，為全球各國官方外援總額2,240億美元逾兩倍。墨西哥預計最受衝擊，根據全球發展中心估計，該國每年將損失約15億美元。 美國預計該政策未來十年帶來約100億美元的稅收。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
內地男除夕夜涉尖沙咀海傍放無人機 涉兩宗罪被捕
除夕夜不少市民出外慶祝。一名持雙程證的33歲內地男子，在尖沙咀一個停車場涉嫌違規使用無人機，除夕夜晚上約7時涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」被捕，現正被扣留調查。 行動中，警方檢獲一部小型無人機，案件交由油尖區刑事調查隊第九隊跟進。警方強調，絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，am730 ・ 23 小時前
黎智英案｜獄中渡第六個新年 女兒黎采憶述五年前除夕的「最後擁抱」
踏入 2026 年之際，壹傳媒創辦人黎智英將於獄中渡過第六個新年。身在外國的女兒黎采，在社交平台分享，她最近一次在大除夕與父親擁抱，已是 2020 年底的事。五年前的今日（12 月 31 日），黎智英在律政司上訴下遭終審法院撤銷保釋，元旦前夕被還柙，自此再未保釋外出。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國制裁與委內瑞拉有關聯的中國公司和油輪
【彭博】-- 川普政府加大力度向委內瑞拉石油出口施壓，對總部位於中國內地和香港的公司以及被指繞過限制的相關油輪實施了制裁。美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)周三將四家與委內瑞拉石油行業有關聯的公司列入特別指定國民(SDN)名單，它們分別是總部位於浙江的Corniola Ltd.以及總部位於香港的Aries Global Investment Ltd.Bloomberg ・ 1 天前