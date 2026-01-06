委內瑞拉動盪 反對派領袖矢言盡快返國

（法新社華盛頓5日電） 委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天表示，她打算「盡快」返國，並抨擊委內瑞拉臨時總統。

美國本月3日突擊逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，馬查多今天首次公開受訪。這位諾貝爾和平獎得主在福斯新聞（Fox News）節目上說：「我打算盡快返回委內瑞拉。」

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天宣誓就任委內瑞拉臨時總統。她先前表示願與華府合作。

馬查多公開批評羅德里格斯，稱她是「酷刑、迫害、貪腐與毒品走私的幕後黑手之一」。

馬查多說，羅德里格斯遭到委內瑞拉人民「拒絕」，選民站在反對派這邊。她說：「在自由公正的選舉中，我們將贏得超過9成選票，這點毫無疑問。」

馬查多也矢言「將委內瑞拉打造成美洲的能源樞紐」，並「瓦解所有這些（危害委內瑞拉人民的）犯罪組織」，同時承諾「讓數以百萬計被迫離境的委內瑞拉人重返家園」。