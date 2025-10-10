委內瑞拉反對派領袖奪諾貝爾和平獎｜中原城市領先指數重上 140 點｜小儀宣佈退休離開商台｜10 月 10 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 10 日（週五）。本港明日漸轉多雲，早晚有一兩陣驟雨，市區介乎 27 至 32 度，新界再高一兩度，吹和緩偏東風；最高紫外線指數約 8，屬甚高，日間部分時間有陽光兼炎熱。展望隨後兩三日有幾陣驟雨，下週中後期天色好轉。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】挪威諾貝爾委員會今日（ 10 日）宣布，本年度和平獎授予委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），表彰其多年推動民主與人權的努力。委員會指，她在面對威脅與追捕下仍留在國內，激勵數以百萬計國民。現年 57 歲的馬查多為「來吧委內瑞拉」黨魁，倡議以和平方式促成政治轉型；獎金為 1,100 萬瑞典克朗（約 890 萬港元）。外界關注的美國總統特朗普最終無緣獎項。今年合共有 244 名個人及 94 個組織獲提名，當中包括黎智英與鄒幸彤等。

委內瑞拉反對派領袖馬查多 REUTERS/Maxwell Briceno

【Yahoo 新聞】以色列內閣周五（ 10 日）通過與哈馬斯的停火協議；協議指以軍將於 24 小時內停止在加沙的敵對行動，哈馬斯則於 72 小時內釋放被拘留的以色列人質。哈馬斯談判代表稱已獲美方與調解方保證戰事「徹底結束」，並指以方會釋放 250 名被判終身監禁者及戰爭後在加沙被捕的約 1,700 人等。特朗普表示或於周日前往中東，可能在埃及出席簽署儀式。惟雙方仍存變數，包括待釋放巴勒斯坦人的名單及戰後加沙治理安排等，亦有以色列閣員對與哈馬斯達成任何協議持保留。

【Yahoo 新聞報道】美國國務院周三（8 日）發聲明指，一名外交官承認隱瞞「與一名已知與中國共產黨有聯繫的中國公民的戀愛關係」，已遭到解僱。據報指，今次是去年底拜登政府頒令全面禁止駐華公務人員及其家屬與中國公民發生戀愛或性關係以來，首名被解僱的人員。

【今日重點財經新聞】

【BossMind】中原城市領先指數 CCL 最新報 140.27 點，按周升 0.24%，創自 2024 年 8 月初以來的 61 周新高。中原指稱樓價回升趨勢明顯，目標挑戰 143.02 點（相差 2.75 點或 1.96%），盼於第四季內達標。分區方面，港島 CCL_Mass 報 143.86 點，按周反彈 5.45%，為 2019 年 6 月以來最大單周升幅；九龍報 138.01 點，按周跌 0.53%；新界東報 156.43 點，按周跌 1.20%；新界西報 127.48 點，按周跌 1.42%。今年至今 CCL 累升約 1.92%。

【BossMind】就滙豐擬以每股 155 元私有化恒生銀行的意向，文章綜合投行與市場觀點列出 8 點重點：私有化有助整合資源、提升不良貸款清理效率，滙豐 ROE 料增 0.5 至 1%，亞洲收入比重或升至 60%；交易涉資約 1,061 億元，或致滙豐暫停回購 3 季、資本充足率降 1 至 2%。變數包括監管與股東投票或延至 2026 年，以及恒生壞帳未明朗——上半年 ECL 約 486.1 億元，其中約 254 億元與本港商業房地產相關，不良貸款比率升至 6.69%。作者質疑在風險未清晰前「賤賣」是否合理，並提出不同情景下對股東回報與派息的潛在影響。

【彭博】日本自民黨（ LDP ）與公明黨自 1999 年結盟以來面臨最大考驗，雙方就籌款監管分歧未解。公明黨或於今日決定去留。四種可能走向包括：維持現有聯盟（市場影響有限）；組建更大聯盟（或擴大財赤、推高長債息、利好股市、壓低日圓）；自民黨少數政府（政策不穩定，股市或受壓）；或由在野黨組新政府（股市恐遭拋售，對日圓與債市具中期負面影響）。多家機構策略師就不同情境對股、匯、債的潛在反應作出研判。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】 54 歲商台 DJ 小儀於《早霸王》節目中宣佈退休並離開商台，強調非健康問題，而是尋找人生下半場，並計劃進修。拍檔森美表示支持，稱理解其在人生階段作出選擇，並祝福她開展「第二人生」。小儀自 1996 年入行，與森美合作多檔節目，其後涉足劇集與綜藝，表示仍會繼續收聽 903 。

【Yahoo 娛樂圈】針對網上流傳「向家欠債百億、被 call loan、甚至破產」等說法，向華強今日（ 10 月 10 日）與太太陳嵐召開記者會，指控相關謠言源自某 YouTube 頻道，屬「生安白造」，並已在報章刊登嚴正聲明。向太稱自己近期受關注，質疑遭別有用心者抹黑，強調不容許造謠者影響香港與國家形象。

【Yahoo 娛樂圈】王晶拍片評論麥浚龍執導《風林火山》，直指兩大問題：其一為選角與定位失當，特別是安排劉青雲負責大量動作場面；其二為導演未能駕馭劇本，片長收縮失衡，影響觀感。王晶又稱麥浚龍得以完成作品，與其家族資源有關，並以自身拍片經驗對比片長與敘事節奏的重要性。該片據報耗資約 4 億、歷時 8 年製作，在港上映 7 日票房約 840 萬港元，內地近 7,000 萬，表現惹來爭議。