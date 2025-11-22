BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
委內瑞拉周邊軍事活動升溫 美FAA籲民航機提高警覺
（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦航空總署（FAA）今天向在委內瑞拉領空飛行的民用飛機發出警告，指出由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。 FAA表示，由於「委內瑞拉境內或周邊的安全情勢惡化以及軍事活動升高，此區的飛機應「提高警覺」。
FAA表示：「這些威脅可能會對所有高度的飛機構成潛在風險，包括在飛越期間、航班的到場與離場階段，機場與地面上的飛機也可能受波及。」
華府已派遣一個航空母艦打擊群、其他海軍軍艦以及匿蹤飛機到此區，稱這些部署目的在遏制毒品走私，但卻引發卡拉卡斯方面的擔憂，認為美國的目標是推動政權更迭。
與此同時，美國即將把一個據稱由委內瑞拉左翼領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）主導的販毒集團列為恐怖組織，這項認定將於數天後生效；有人認為，此舉預示著美國將對馬杜洛政府採取軍事行動。
自9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋對20多艘涉嫌走私毒品的船隻發動襲擊，導致80多人死亡。
但美國迄今尚未公布證據，證明其鎖定的船隻是用於走私毒品或對美國構成威脅，這波行動與隨之而來的軍事集結，也加劇了區域緊張局勢。
