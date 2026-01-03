宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
委內瑞拉局勢｜保安局至今未接獲港人求助
【Now新聞台】保安局至今未接獲港人求助，並已更新網頁附加資料，提醒計劃前往委內瑞拉或已於當地的港人提高警惕，注意安全。
保安局未有就委內瑞拉發出外遊警示，指警示制度涵蓋主要較多港人到訪的地點，所以不包括委內瑞拉。
保安局外遊警示網頁內的「其他資訊」部分，有就委內瑞拉的情況提供相關資訊供市民參考，如需協助，可透過入境處電話或WhatsApp熱線及入境處流動應用程式求助。
#要聞
