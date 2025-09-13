委內瑞拉指控美軍扣押漁船 要求美即刻停止

天文台：三個低壓系統或影響未來一兩周天氣
其他人也在看
特朗普經濟好景「縮沙」？美商務部長改口：年底才真正開始
美國商務部長盧特尼克稱，特朗普要到2025年底才需全面「承擔經濟表現」，較早前說法延後。通脹持續升溫、就業數據疲弱，令『特朗普經濟』前景更添變數。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
美商務部長：高院將支持特朗普關稅
美國商務部長盧特尼克周五表示，他對美國最高法院支持特朗普政府針對關稅的裁決極其有信心，而之前一個下級上訴法院已經裁定關稅是非法徵收的。他補充，大多數貿易協議將繼續有效，包括與日本和歐洲聯盟的協議。 盧特尼克表示，美國總統特朗普所期待的經濟將在今年年底開始實現。他為近期疲弱的經濟數據辯護，指出恢復經濟需要時間，指今天擔心的人是錯誤的，並朝著錯誤的方向看，強調關稅不會引起通脹，最近的CPI上漲是由於某些產品的「一次性上漲」。盧特尼克補充，今年經濟將增長3%，而政府將在一年到18個月內執行大部分經濟政策。(to)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 1 天前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 12 小時前
「柔性女孩」（Soft Girl）是瑞典女性生活新風潮？全職居家女友但又不是只煮飯顧小孩的家庭主婦？
當歐美主力發動時尚有關的字詞，瑞典則負責傳來和生活態度有關的詞彙，而最新的叫作「柔性女孩」（Soft Girl）。Soft Girl和我們很熟悉的「Girl Boss」相反，遠離職場，成為全職的居家女友，依靠伴侶支持生活支出。聽起來和一般相夫教子的家庭主婦沒兩樣，但那風潮背後還會夾雜一些生活態度、一些Lifestyle？Yahoo Style HK ・ 13 小時前
警方：上半年957名專上學生被騙 內地生遇電騙平均損失達83萬 25歲「港漂」碩士生痛失近1,100萬
警方公布，今年首七個月共接獲24,644宗騙案，損失金額共約43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，累計損失金額較去年同期減少15.6%。AASTOCKS ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 11 小時前
59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光
現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 1 天前
CD復古回朝，BEAMS水滴藍CD機登場！重拾「旋轉的浪漫」，找回那些年光碟的魔力
還記得那些年我們收集的CD嗎？BEAMS RECORDS最新推出的「Clear Portable CD Player」簡直是復古控的夢幻逸品！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「情緒冷漠症」是什麼？解析表面樂觀內心悲觀，為何現代人愈來愈孤獨，如何重拾社交安全感？
近期流行「情緒冷漠症」一說，即表面開朗樂觀，內裡卻冷漠而悲觀，看似是大家在都市生活久了，自然而然就會出現的症狀，到底「情緒冷漠症」是甚麼？Yahoo Style HK ・ 1 天前
南韓「Newtro」風潮帶動柯達、Fila翻生 香港Yasaki複製奇蹟？
南韓興起 Newtro 風潮，令Kodak、National Geographic 及Fila等品牌翻生；香港Yasaki波鞋亦乘勢回歸，能否掀起本地「Newtro經濟」？Yahoo財經 ・ 20 小時前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 1 天前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 1 天前
吸金王Bob林盛斌分享家居招財風水陣 餐枱擺放呢5件物品可催財？
45歲嘅林盛斌（Bob）係娛樂圈其中一個「吸金王」，佢同老婆黃乙頤（Pearl）喺2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。除咗家庭得意之外，佢嘅事業亦撈得風生水起，身兼主持、司儀、演員入商界、時裝店及娛樂製作公司老闆，真係係百足咁多爪。近年佢不時分享個人嘅風水催財方法，除咗使用長銀包等吸財之外，近日佢又再分享催財方法。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前