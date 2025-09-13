委內瑞拉指控美軍扣押漁船 要求美即刻停止

（法新社卡拉卡斯13日電） 委內瑞拉今天指控美軍在委國專屬經濟區（EEZ）內扣留1艘載有9名漁民的漁船達8小時之久。

委內瑞拉外交部表示，美軍驅逐艦鄧漢號（USS Jason Dunham）昨天「非法且帶有敵意」地扣押了委國1艘漁船。

聲明指出：「這艘軍艦部署18名武裝人員登船，控制這艘小型、無害的漁船長達8小時。」聲明並稱這起事件是「非法運用過度軍事手段的直接挑釁行為」。

委國外交部認為，下令展開這項行動的人士「在尋求藉口升高加勒比海衝突，目的是」促使卡拉卡斯「政權更迭」。

聲明也要求美國「立即停止這類危及加勒比海區域安全與和平的行為」。