委內瑞拉控美發動未宣之戰 籲聯合國調查襲擊行動

（法新社卡拉卡斯19日電） 委內瑞拉今天指控美國在加勒比海發動「未宣之戰」，並呼籲聯合國調查美軍最近幾週的襲擊行動，這些行動造成10多名據稱是毒販的人員在船上被殺害。

華府已在委內瑞拉外海的國際水域部署軍艦，並由派往波多黎各的F-35戰機提供支援，稱這是一項反毒行動。

委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）在視察因應美國「軍事威脅」舉行的軍演時表示：「這是一場未宣之戰，大家已經看到，無論這些人是不是毒販，他們在加勒比海上被處決，且沒有獲得辯護的權利。」

委內瑞拉司法部長沙柏（Tarek William Saab）隨後指控：「動用飛彈與核武謀殺小型漁船上手無寸鐵的漁民，已構成違反人道罪，聯合國必須調查。」

外交部長希爾（Yvan Gil）透過通訊軟體Telegram呼籲聯合國安全理事會，「要求美國立即停止在加勒比海的軍事行動」。