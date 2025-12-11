委內瑞拉油輪遭美扣押 馬杜洛批美國非法干預

《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
（法新社卡拉卡斯10日電） 美國在加勒比海鄰近委內瑞拉海域大規模部署海軍艦隊引發外界疑慮，擔心美方可能採取軍事攻擊。陷入困境的委國總統馬杜洛今天要求美國停止干預委內瑞拉內政。
美國總統川普稍早宣布於委內瑞拉外海扣押一艘大型油輪；馬杜洛（Nicolas Maduro）隨後在卡拉卡斯（Caracas）對著自己的支持群眾表示：「委內瑞拉要求，同時強烈呼籲：美國政府應即停止對委內瑞拉與拉丁美洲的非法且殘暴的干預。」
馬杜洛今天在政治集會上強調：「我們堅決反對干預主義，反對任何顛覆政權的破壞計畫。美國政府應該專心治理自己的國家。」
運送委內瑞拉石油的油輪，在違反美國禁運政策之下，仍繼續在加勒比海水域航行；觀察人士指出，這些石油主要供應需求龐大的中國市場。
川普宣布扣押油輪的時機，正值馬杜洛的主要政治對手馬查多（Maria Corina Machado）在挪威奧斯陸（Oslo）獲頒諾貝爾和平獎之際；馬查多本人不克出席，由她的女兒代為領獎。
法新社報導，自9月以來，美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署艦隊，並對20多艘船隻發動致命攻擊，造成至少87人死亡。根據罹難者家屬和政府表示，其中許多遇難者是漁民。
馬杜洛則表示，美方這些行動其實是為了推翻他的左翼政府，最終奪取委國豐富的石油資源。（編譯：紀錦玲）
