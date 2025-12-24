委內瑞拉立法 國民支持美國封鎖油輪恐遭重刑

（法新社卡拉卡斯23日電） 委內瑞拉國會今天通過法律明定，若有國民支持美國針對委內瑞拉油輪的封鎖行動，將面臨長期監禁。卡拉卡斯當局稱該行動為「海盜行為」。

委國先前已針對支持制裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的人士制定類似法律。華府及其他數十國政府認為，他最近兩次的連任選舉均涉及舞弊。

反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）離開藏身處前往奧斯陸領取諾貝爾和平獎後下落不明。她曾公開表態支持制裁，並贊成美國在加勒比海部署海軍，馬杜洛擔心此舉是為了推翻他。

這項法律今天在馬杜洛黨派占絕對多數的一院制國民議會獲得一致通過。

這項名為「保障航行與貿易自由，應對海盜、封鎖及其他國際非法行為法律」的法案，是在美國軍方20日扣押第2艘運送委內瑞拉原油的油輪後提出的。

美國總統川普12月16日宣布，對所有往返該南美國家的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」。

這是自9月以來，雙方緊張局勢升級的最新行動。當時，華盛頓以反毒品行動名義大規模部署海軍。

此後，美國軍方對多艘華盛頓指稱運載毒品的船隻發動數十次攻擊，但未提供證據。

今天通過的新法規定，煽動或支持此類封鎖者，將面臨15至20年徒刑，或超過100萬美元的罰款。

法律還允許對商業經營者提供「保護」，包括國家提供的法律援助。