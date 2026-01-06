天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
委內瑞拉總統府附近傳出槍聲 無人機飛越上空｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】委內瑞拉傳媒報道，首都加拉加斯的總統府附近，在當地時間周一（5 日）晚上傳出槍聲。
民眾亦上傳片段，指加拉加斯城內有軍車迅速行駛，亦有無人機在上空飛過。
委內瑞拉政府目前未就事件回應。
