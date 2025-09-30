委內瑞拉總統：若遭美國侵略 將宣布國家緊急狀態

（法新社加拉卡斯29日電） 在美軍對疑似委內瑞拉運毒船隻展開一連串致命攻擊後，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天表示，他已準備好隨時可宣布全國進入緊急狀態，以應對美國「侵略」威脅。

馬杜洛在電視演說中表示：「若委內瑞拉遭受帝國主義美國的軍事攻擊，將根據憲法宣布國家進入緊急狀態，以保護我們的人民、維護和平安定...今天這項諮詢程序已啟動。」

委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）稍早向一些外國外交官說，馬杜洛已簽署一道法令，賦予他自己作為國家元首的「特殊權力」，若美國「膽敢攻擊我們的國土」，將採取國防和安全上的行動。

而根據政府消息人士向法新社透露，馬杜洛尚未正式簽署此一文件，但「副總統說到這文件，是為了展示一切已準備就緒，總統可以隨時發布命令。」

法新社報導，左翼強人馬杜洛因為美軍在委國鄰近海域大規模部署，就已下令國家進入高度戒備。

近幾週，美軍已在加勒比海至少摧毀3艘疑似委內瑞拉運毒船艇，造成14人身亡。外界普遍認為，美國總統川普此舉看似打擊毒品走私，但主要是針對馬杜洛政權施壓。（編譯：紀錦玲）