委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。
羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委國東部安索阿塔吉州（Anzoategui）向石油工人致詞時說：「華府對委內瑞拉政治人物的指令夠多了。讓委國政壇自行解決我們的分歧與內部衝突。夠了，外國勢力。」
羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。
美軍本月3日發起軍事行動，擒獲委國前強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro），美國總統川普同意與羅德里格斯合作，前提是她的政府必須遵從華府的路線，特別是在獲取委內瑞拉龐大石油資源方面。
羅德里格斯還說，她的政府將透過所謂的「波利瓦式外交」（Bolivarian diplomacy），與華府「面對面」解決長期存在的爭端。波利瓦式外交強調國家主權、維護自主立場，並反對外國干涉。
羅德里格斯強調：「我們並不畏懼，人們應以維護國家和平與穩定為團結核心。」（編譯：劉文瑜）
其他人也在看
明州槍擊案︱Alex Pretti案湧現失實帖文與 AI 改圖 特朗普：聯邦人員「某個時候」會離開︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州明尼阿波利斯有示威者連日上街，抗議聯邦移民執法人員在 1 月 24 日的衝突中開槍，導致 37 歲護士普雷蒂（Alex Pretti）死亡。州長沃爾茲（Tim Walz）要求總統特朗普把聯邦人員撤離明尼蘇達州；同時，網上流傳大量失實帖文及經人工智能修改的圖片，被指扭曲外界對事件的理解。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
六旬翁跟團遊猝死 旅行社擅加行程判賠35萬人民幣
【on.cc東網專訊】隨着銀髮旅遊市場持續發展，長者跟團出遊的安全問題也愈受關注。近日，北京市第二中級人民法院審結一宗長者跟團猝死糾紛案件，裁定旅遊公司需承擔次要責任，賠償35萬多元人民幣（約39.5萬港元），行程期間旅行團曾兩度凌晨集合。on.cc 東網 ・ 18 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 16 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 17 小時前
綜援及公共福利金擬上調 2.2% 2 月 1 日起生效 包括長生津、傷殘津貼︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社會福利署今日（26 日）表示，政府已向立法會福利事務委員會提交文件，交代調整綜合社會保障援助（綜援）計劃標準項目金額，以及公共福利金計劃下多項津貼金額的建議安排，涵蓋高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 22 小時前
出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法
每到連假，許多人安排出國，然而機場行李轉盤上的行李箱看起來大同小異，稍不留意就可能拿錯他人的行李，造成雙方的困擾與麻煩。近日有網友分享朋友的慘痛經驗，因為在日本機場拿錯行李箱，被對方以偷竊罪報警處理，食尚玩家 ・ 15 小時前
47人案被告岑敖暉今出獄｜白銀飆升巴菲特少賺 130 億美元｜Tyson Yoshi 稱「響喉風波」經一事長一智｜1 月 26 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 1 月 26 日星期一。今晚到明天本港地區大致多雲，明早市區最低氣溫約 18 度，新界會再低兩三度。日間部分時間有陽光，最高氣溫約 24 度。明天紫外線指數最高約為 6，強度屬於高，各位女士出門記得做好防曬準備。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
張雨綺代孕、小三黑材料纏身 上遼寧衛視春晚被DQ
【on.cc東網專訊】內地春晚近日分別進行了錄製綵排，許多藝人被拍到現身的同時，所涉爭議也被網民一個個放大檢視，陷入「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一，在她參加錄製遼寧衛視春晚被拍到後，遼寧衛視官方評論區頓時湧進大批網民，留言要求抵制張雨東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 16 小時前
美軍生擒馬杜羅｜特朗普稱秘密「干擾器」癱瘓敵方設備 官員：疑混淆不同武器｜Yahoo
美軍月初閃電式行動捉拿委內瑞拉總統馬杜羅，並將他押到美國紐約受審。美國總統特朗普稱，當日行動使用了一種秘密的「干擾器」（discombobulator）令行動過程更順利，他無詳談細節。有美方高級官員說，他很可能混淆了美軍使用的幾種武器。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
加拿大卡尼的崛起與挑戰 川普意外成助攻！
在川普關稅威脅與主權言論引發加拿大反彈下，卡尼成功逆轉選情上台。然而，面對高度依賴美國的出口結構、前朝遺留的財政與生產力問題，以及國內制度性壁壘，加拿大新政府的真正考驗才正要開始。鉅亨網 ・ 16 小時前
「機場式離婚」熱爆歐美｜旅伴過安檢即各自me time！網民大讚：「試過返唔到轉頭」
近期歐美旅遊圈掀起一股名為「機場式離婚」（Airport Divorce）的新風潮，聽落好似關係出現危機，但其實完全相反——這個是令旅程更開心、關係更和諧的妙法。簡單來說，就是過完安檢後，旅伴暫時各自做想做的事，如有人去貴賓室、去免稅店，到登機前先在閘口集合。不少人試過後表示：「一旦體驗過，就再也回唔到轉頭！」原來旅行的快樂秘訣，並非24小時走在一起，而是懂得在適當時候給彼此me time的空間。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
陳家珮逆線駕駛後自首致歉今缺席慈善跑「領袖盃」 稱失眠導致身體不適「腳軟軟」
新民黨立法會議員陳家珮日前在灣仔逆線駕駛事件引起爭議，昨日下午她前往港島交通部自首並錄取口供，並就事件向公眾致歉。她原定今日(25日)早上出席「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」的「領袖盃」活動，但最終未有現身。該慈善跑邀請政商界及傳媒代表參與，陳家珮原本列入參加者名單，惟記者在現場查詢後確認她並未出席。出席活動的九龍西立法會議員梁文廣，被問到是否擔心事件影響市民對議員的觀感，他說，市民普遍期望議員在議會內為他們發聲，及積極爭取各項事務，希望公眾將注意力集中在議員的議會工作表現上。地產及建造界黃浩明則指，陳家珮已適當道歉，認為公眾人物需時刻警惕。am730 ・ 1 天前
北海道遭遇災害級大雪｜新千歲機場變「陸上孤島」！7,000旅客機場過夜、JR復駛緩慢
北海道近日遭受「災害級」暴雪襲擊，札幌市24小時降雪量達54厘米，打破1月觀測史上最高紀錄。受強烈低氣壓影響，新千歲機場交通網絡陷入全面癱瘓，昨日（25日）更有約7,000名旅客被迫在航廈內席地而睡。隨着今日（26日）除雪工作持續，海陸空交通正艱難恢復，但現場混亂情況依然持續。Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
明尼蘇達槍擊案爭議延燒！紐時：川普政府正在當面撒謊、國會必須採取行動
《紐約時報》指出，川普政府在明尼亞波利斯聯邦執法人員開槍致死案件中，官方說法與多段現場影片嚴重不符，甚至在調查前即定性死者為恐怖分子。該報警告，若缺乏國會介入與問責，美國民主制度恐遭侵蝕。鉅亨網 ・ 11 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé啟德個唱變吃播！歎港式奶茶食雞蛋仔 網民競猜尾場食蛋撻/魚肉燒賣
韓國天團 BLACKPINK 世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站正在啟德主場館熱烈開唱！除了勁歌熱舞，成員 Rosé 更將舞台變成大型「吃播」現場，繼頭場食雞蛋仔後，第二場更豪邁歎港式奶茶，表情 Cute 爆全場！即睇成員們如何用廣東話冧爆一眾 Blink！Yahoo Food ・ 19 小時前
張栢芝長子Lucas赴澳洲升學主修音樂 廿四孝媽媽攜兒子一同送行場面溫馨
張栢芝（Cecilia Cheung）近日與三名兒子一同現身香港國際機場，據了解，張栢芝與謝霆鋒的長子謝振軒（Lucas）獲得澳大利亞音樂學院悉尼校區取錄，眾人齊集機場為Lucas送行，溫馨畫面被網民拍下。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答
飛機餐的品質與口味一直是旅客選擇航空公司的重要考量之一。許多人甚至認為，飛機餐的美味程度比其他機上服務更為重要。近日，有民眾在網路上分享了一個有趣的問題：既然聽說飛機餐通常會準備多餘的分量，那麼是否可食尚玩家 ・ 14 小時前