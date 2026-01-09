委內瑞拉釋放政治犯 包括馬查多戰友等反對派 臨時政府被指向美國示好「尋求和平」｜Yahoo

2026年1月8日政治犯的親屬們前來迎接獲釋 (Photo by Jesus Vargas/Getty Images). (Photo by Jesus Vargas/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普 1 月 3 日派兵生擒委內瑞拉總統馬杜羅，宣布暫時「管理」該國，並控制委國石油出口。委國目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫代總統職務，為回應美國施壓，周四（8 日）宣布釋放首批囚犯，當中包括反對派政治人物，但官方未有透露釋囚名單及人數，民間組織促政府增加透明度。

大批支持者迎接獲釋政治犯

國會議長 Jorge Rodríguez，即現任暫代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的兄長周四在公共電視台TeleSur 播出講話，宣布釋囚行動「立即進行」，稱此舉旨在促進「國家團結」。但他未有透露釋放囚犯的人數或名單，僅稱包括委內瑞拉公民和外國公民。

據 CNN 報道，被釋放的包括多名政治犯，包括前總統候選人 Enrique Márquez、商人兼前委內瑞拉議員 Biagio Pilieri，兩人在當地時間晚上被帶到一個廣場，獲大批支持者迎接，並與親友相擁。

西班牙外交部亦證實，五名在委國被捕的西班牙籍公民已被釋放，並將飛回西班牙，與親人團聚，西班牙外交部已與他們通話及提供支援。

人權組織 the Penal Forum 負責人Alfredo Romero表示，諾貝爾和平獎得主、反對派領袖馬查多的戰友及前國會議員Juan Pablo Guanipa亦將在獲釋之列。

民間組織批缺乏透明度

據美國官員消息，委內瑞拉近月至少拘留了 5 名美國人，部分被指與毒品走私有關，目前未知五人是否在釋放名單中。

委內瑞拉民間組織政治犯解放委員會CLIPPVE發表聲明，批評政府在釋放被拘留者時「缺乏極大的透明度和足夠的謹慎」，加劇家屬和政治犯的焦慮和痛苦。

逾 800 名政治犯被拘留

2024 年委內瑞拉總統選舉備受爭議，國際社會稱選舉不民主，拒絕承認選舉結果，但馬杜羅當時仍宣稱獲得勝利。據國際特赦組織，政府軍隨後對 2000 多人進行鎮壓；據 the Penal Forum 稱，截至1月初仍有863名政治犯被拘留。

美國過去一直有向委內瑞拉施壓，要求釋放政治犯，據報美國生擒馬杜羅後，正嘗試在委內瑞拉建立一個順從的臨時政府，外界認為，委國此舉是展現和平示好姿態。

