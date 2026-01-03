宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
委內瑞拉首都傳爆炸聲響和濃煙竄升
（法新社卡拉卡斯3日電） 委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）在當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）竄出濃煙並且伴隨巨大爆炸聲響，現場可聽見疑似飛機掠過上空的轟鳴聲。
這起爆炸事件發生之際，美國總統川普（Donald Trump）已在加勒比海部署一支海軍特遣部隊，並揚言不排除對委內瑞拉展開地面攻擊。
有目擊者表示今天清晨看到至少一股濃煙竄升至卡拉卡斯上空，並伴隨飛機和多起巨響。此外，卡拉卡斯市南部附近一座主要軍事基地傳出停電。
川普再三允諾在委內瑞拉展開陸地行動，並持續施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），包括擴大制裁和強化美軍區域內部署，以及對航經太平洋和加勒比海、疑似從毒品走私船實施數十次打擊行動。
其他人也在看
委內瑞拉首都受襲 全國進入緊急狀態 委國譴責美國發動攻擊｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據 CNN 報道，委內瑞拉首都加拉加斯當地時間周六（3日）凌晨傳出多聲爆炸巨響，該市部分地區停電。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
賴清德元旦談話強硬回應圍台軍演，稱台灣「必須做最壞打算」
中華民國總統府 在中國解放軍實彈圍台軍演的陰影下，台灣總統賴清德在2026年元旦發表講話，三度批評中國軍事野心。被問到北京未來一年侵台的可能性，他強調「必須做最壞的打算」。 政治學者對BBC中文分析，當朝野陷入僵局近乎無解，賴清德的元旦演講採取強硬立場，並聚焦在國防、兩岸、外交議題這些總統職權範圍，是民進黨作為少數政府一個最重要的堡壘。 值得注意的是，國民黨主席鄭麗文出席元旦的升旗典禮，原本被外界解讀為「遞出橄欖枝」之舉，但在現場卻與賴清德零互動，折射出朝野新一年關係並未緩和。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
紐時：俄羅斯要求美國停止追捕「逃亡」油輪
兩位知情人士透露，俄羅斯政府已正式向美國提出外交請求，要求美方停止追捕一艘原定駛往委內瑞拉、目前正在大西洋上躲避美國海岸警衛隊的油輪。鉅亨網 ・ 1 天前
丹麥首相不點名批評美國施壓企圖強佔格陵蘭
丹麥首相弗雷澤里克森在新年講話中，不點名批評美國以施壓方式企圖強佔格陵蘭。 弗雷澤里克森在講話中表示，丹麥在過去一年，面臨與格陵蘭有關的地緣政治壓力，面對其中一個最親密盟友的威脅和壓力，批評對方企圖接管另一個國家、另一個民族，如同它們是可以買賣和佔有的東西，強調丹麥不尋求衝突，但會堅守是非原則。 美國總統特朗普自去年1月再次上台後，曾多次聲稱美國必須取得格陵蘭的控制權，以保障國家安全，指當地有中俄艦艇出沒，但丹麥未有提供足夠的資源和軍事保障保護格陵蘭。特朗普於去年底任命路易斯安那州州長蘭德里，出任美國格陵蘭特使，引起丹麥及歐盟批評。 (ST)#丹麥 #格陵蘭 (ST)infocast ・ 1 天前
梁天琦2016年提覆核、指選舉處拒寄傳單 高院事隔近10年駁回申請沒解釋原因
「本土民主前線」前發言人梁天琦，2016 年參加新界東補選時，因競選傳單內有「自決前途」、「勇武抗爭」等字眼，選舉事務處要求他移除相關字眼，否則不能免費郵寄傳單予選民。梁於同年提出司法覆核，指處方侵犯言論自由，要求法庭推翻決定。法庭線 ・ 1 天前
川普揚言干預示威 伊朗外長反嗆：魯莽且危險
（法新社德黑蘭2日電） 在美國總統川普威脅將代表伊朗街頭的示威者進行干預後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天譴責川普的言論「魯莽且危險」。阿拉奇在社群平台X上寫道：「川普今天的訊息，可能受到那些害怕外交或誤以為外交不必要的人士影響，是魯莽且危險的。」法新社 ・ 5 小時前
高市早苗元旦發表新年賀詞 強調果斷推進改革讓日本富強
日本首相高市早苗元旦日發表新年賀詞，強調會果斷推進必要的改革，讓日本變得更加富強。 高市早苗指出，日本與世界正面臨巨大變化，包括日本國內面臨人口減少問題，以及自由開放的國際秩序正在動搖、霸權主義動向日益顯現、政治與經濟的不確定性持續攀升等。高市早苗表示，她自去年10月上任以來，竭盡全力讓日本外交在世界舞台中心綻放，打造強勁的國內經濟，並兌現承諾協助民眾應對物價高漲，但強調仍有很多問題尚待解決，呼籲國民要懷抱希望。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 1 天前
美國1%匯款稅元旦起生效
美國對匯款至境外國家徵收1%匯款稅於元旦起生效，意味涉及現金、匯票及本票轉帳的國際匯款，將被徵收1%稅款，使用美國銀行帳戶，或美國發行簽帳卡或信用卡匯款則獲豁免，由於非法移民沒有銀行帳戶，預計最受措施影響。 2023年流向全球南方的匯款估計達6,560億美元，為全球各國官方外援總額2,240億美元逾兩倍。墨西哥預計最受衝擊，根據全球發展中心估計，該國每年將損失約15億美元。 美國預計該政策未來十年帶來約100億美元的稅收。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
內地稅改力谷出生率 避孕套等用品徵 13% 增值稅 托兒、婚姻服務免稅︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國自 1 月 1 日起調整稅制，開始對避孕套、避孕藥及相關器材等避孕用品徵收 13 % 銷售稅，藉此鼓勵生育並應對出生率持續下滑的挑戰。與此同時，托兒服務、婚姻相關服務及安老服務則獲豁免增值稅。今次稅務改革撤銷了自 1994 年一孩政策時期以來實施的多項免稅安排，屬於政府提振出生率、應對人口老化及經濟疲軟的一系列措施之一。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
共軍舉行圍台軍演 美國國務院表態！
共軍圍台軍演結束翌日，美國國務院呼籲中國保持克制，停止對台軍事施壓，美方反對以武力、脅迫等方式單方面改變台海現狀。鉅亨網 ・ 1 天前
俄烏續指責對方施襲 俄:將把烏襲擊普京官邸無人機資料交美方
俄烏雙方繼續指責對方發動襲擊。莫斯科任命的烏克蘭南部赫爾松州州長表示,敵人出動三架無人機襲擊當地一間咖啡店和酒店,當時過百名平民正在慶祝新年,襲擊導致一幢建築物被燒毀。俄方表示,襲擊造成20多人死亡,多人受傷,指責烏方發動恐怖襲擊,蓄意破壞尋求和平解決衝突的努力,警告基輔將面臨相應後果。烏克蘭總統澤連斯基就說,俄羅斯將戰爭延續至新一年,一夜之間發射超過200架無人機,主要目標是烏方的能源設施。烏克蘭電力營運商表示,大量用戶的電力供應中斷,鐵路和港口基礎設施亦在砲擊中遭到破壞。另外,俄羅斯國防部表示,已成功解碼一架幾天前被擊落烏克蘭無人機的任務數據,確認攻擊目標是總統普京的官邸,相關資料會交給美國方面。烏方一直否認襲擊普京官邸,批評俄方的說法純屬捏造,意在破壞烏方與美方團隊合作的成果,並為繼續襲擊烏克蘭制造藉口。 (BC)#俄烏戰爭infocast ・ 1 天前
委內瑞拉元旦釋囚 88名反馬杜洛示威者獲釋
（法新社卡拉卡斯1日電） 委內瑞拉政府今天宣布，釋放88名抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱贏得2024年7月大選而遭拘留的人士。馬杜洛聲稱自己贏得第3個6年任期，儘管反對派公布的選舉結果顯示其候選人取得明顯勝利，並引發大規模示威。法新社 ・ 1 天前
日本眾議院僅 2 個女廁格 高市早苗聯同 57 名女議員聯署 促增設女士洗手間｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本首相高市早苗聯同 57 名國會女性議員，要求國會大樓增設女士洗手間。這份跨黨派請願書聯署者來自七個政黨和無黨派獨立議員，請願書指出，廁所供應不足是「一個可能影響會議秩序和議員履行職務表現的關鍵問題」。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
與美緊張升高 委內瑞拉美元匯價一年內飆升479%
（法新社卡拉卡斯31日電） 在與美國緊張關係升高之際，委內瑞拉今天結束了經濟上極為複雜的一年，官方美元匯價在過去12個月內暴漲479%。委內瑞拉央行今天將官方匯率定為1美元兌換301.37玻利瓦（bolivar），該匯率將持續到1月2日。法新社 ・ 1 天前
川普：伊朗若「暴力殺害」示威者 美國將出手介入
據《CNBC》報導，美國總統川普周五 (2 日) 表示，若伊朗對當地和平示威進行「暴力」干預，美國將「出手相救」。鉅亨網 ・ 10 小時前
WSJ盤點2026年六大政治焦點一次看！
《華爾街日報》周五 (2 日) 點名 2026 年值得關注的六大政治焦點，距離美國期中選舉還有 44 周，而特朗普政府正面臨共和黨內團結的挑戰。鉅亨網 ・ 18 小時前
特朗普稱美國準備好出手幫助伊朗抗議者 德黑蘭威脅對美實施報復
【彭博】— 美國總統特朗普暗示，如果伊朗當局鎮壓抗議活動，美國準備好幫助抗議者，此番表態促使一位高級別伊朗官員威脅要對美國在該地區的部隊實施報復。Bloomberg ・ 18 小時前
陳振英、李慧琼角逐新一屆立法會主席
【Now新聞台】立法會主席選舉提名期下午五時結束，金融界議員陳振英及民建聯李慧琼角逐新一屆立法會主席。 其中陳振英獲經民聯吳永嘉提名，梁美芬、工聯會理事長黃國、新民黨陳家珮等九名議員附議；至於李慧琼則獲自由黨主席邵家輝提名，除了黨友郭芙蓉及陳恒鑌，亦獲管浩鳴等人支持。李慧琼早前被問到身兼全國人大常委，會否影響擔任立法會主席工作，她當時解釋人大常委每兩個月到北京開會，認為與立法會會議時間重疊不多，而人大常委工作與議會無衝突。立法會將於本月8日舉行特別論壇，由議員互選新主席，預料擔任議員較長時間的陳克勤會主持論壇。#要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
34岁曼達尼就任纽约新市长 社交媒體成就了他但這種勢頭能否保持
EPA紐約新任市長曼達尼（左）和他的妻子 在一月跳入康尼島（Coney Island）冰冷的海水，只為一句雙關語「我凍死了……你的房租」。 造訪餐車，討論城市的許可程序如何導致「清真通膨」（Halalflation）。 步行穿越整個曼哈頓，向紐約人展示他們「值得擁有一位能看見、能聽見，甚至能對其大聲抱怨的市長」。 這些社交媒體上的影片，幫助了左翼政客佐蘭·曼達尼（Zohran Mamdani，馬姆達尼）在紐約市市長初選中意外勝出，並在11月的選舉中奪得勝利。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
歷經7位美國總統 白宮任職最久首席總管出書 揭私下互動
美國白宮史上資歷最久的首席總管（chief usher）華特斯（Gary Walters）於2007年退休，從尼克森政府一路服務到小布希政府，共歷經7位總統。現年79歲的他，近日出版新書《白宮記憶1970–2007》（White House Memories 1970–2007，暫譯），暢談長達37年的白宮服務生涯。 他也揭露與多位領導人的私下互動，例如清晨陪同前總統布希在南草坪遛狗、閒話家常，強調「白宮是一個家」，而非只是政治機構。華特斯表示，能用自己的眼睛和耳朵真正認識第一家庭，是這份工作最美好的事情之一。 書中也記錄多起鮮為人知的白宮幕後插曲。2001年9月11日恐攻當天，白宮正準備舉行年度國會野餐會，南草坪已擺設超過160張桌子。事件發生後，多數人員撤離，但華特斯與少數工作人員留下，親手將沉重桌椅一一搬離，只為替總統直升機「海軍陸戰隊一號」清出降落空間。他回憶，當時心裡很清楚，總統一定會返回白宮，向全國發表談話。 華特斯23歲時自軍中退伍，進入行政保護局（Executive Protective Service，特勤局前身）任職，但因一次運動意外導致腳踝骨折，轉調警務與人事相關的內勤工作。1976年，他應聘進入白宮總管辦公室，並在前總統雷根任內獲拔擢為首席總管，率領約90人團隊，負責官邸日常運作與維護。Yahoo 國際通 ・ 1 天前