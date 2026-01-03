委內瑞拉首都傳爆炸聲響和濃煙竄升

丹麥首相弗雷澤里克森在新年講話中，不點名批評美國以施壓方式企圖強佔格陵蘭。 弗雷澤里克森在講話中表示，丹麥在過去一年，面臨與格陵蘭有關的地緣政治壓力，面對其中一個最親密盟友的威脅和壓力，批評對方企圖接管另一個國家、另一個民族，如同它們是可以買賣和佔有的東西，強調丹麥不尋求衝突，但會堅守是非原則。 美國總統特朗普自去年1月再次上台後，曾多次聲稱美國必須取得格陵蘭的控制權，以保障國家安全，指當地有中俄艦艇出沒，但丹麥未有提供足夠的資源和軍事保障保護格陵蘭。特朗普於去年底任命路易斯安那州州長蘭德里，出任美國格陵蘭特使，引起丹麥及歐盟批評。 (ST)#丹麥 #格陵蘭 (ST)

infocast ・ 1 天前