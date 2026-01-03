羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
委內瑞拉首都傳爆炸巨響 市內部分地區停電｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據 CNN 報道，委內瑞拉首都加拉加斯當地時間周六（3日）凌晨傳出多聲爆炸巨響，該市部分地區停電。
第一次爆炸記錄於當地時間凌晨 1 點 50 分左右，威力足以晃動窗戶。爆炸發生後，該市多個地區停電，上空傳出飛機聲音。
委內瑞拉新聞媒體 Efecto Cocuyo 和 Tal Cual Digital 報道，在加拉加斯以北的拉瓜伊拉州、米蘭達州多個沿海城市也傳出爆炸聲。
美國總統特朗普早前曾多次警告，美國正準備對委內瑞拉境內的涉嫌販毒網絡採取行動，陸地打擊行動將「很快」開始。去年 10 月時特朗普表示，他已授權中央情報局在委內瑞拉境內展開行動，以打擊非法移民和毒品。
來源：CNN
與美緊張升高 委內瑞拉美元匯價一年內飆升479%
（法新社卡拉卡斯31日電） 在與美國緊張關係升高之際，委內瑞拉今天結束了經濟上極為複雜的一年，官方美元匯價在過去12個月內暴漲479%。委內瑞拉央行今天將官方匯率定為1美元兌換301.37玻利瓦（bolivar），該匯率將持續到1月2日。法新社 ・ 1 天前
短吻果蝠進入校園 嘉道理農場三週接3宗求助個案 涉約30隻部分有受傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港有20多種蝙蝠，均受野生動物保護條例保護。其中短吻果蝠眼睛大大，樣子猶如小狗，在香港很常見，晝伏夜出，擔任種子和花粉傳播者的角色。嘉道理農場暨植物園今（3 日）在 FB 發文指，近日接獲三宗短吻果蝠進入校園求助個案，相信與附近的私人屋苑修樹有關。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
川普禁瀚孚光電收購Emcore資產 阻止中國取得先進半導體技術
美國總統川普周五 (2 日) 頒布行政命令，以國家安全為由阻止由中國公民控制的瀚孚光電 (HieFo)，收購 Emcore 公司在半導體領域的資產，這也是美國政府為遏制中國取得先進半導體技術，所採取的最新措施。 行政命令指出，總部位在德拉瓦州的瀚孚光電由一名中國公民組織和控制，鉅亨網 ・ 8 小時前
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
屯門男工被困大廈外牆冷氣機頂 救援人員救返安全位置
【on.cc東網專訊】屯門有人在危險位置。今午(3日)12時37分，據報一名男工人被發現危坐於景峰徑2號景峰花園4座一單位外牆的冷氣機頂部，身上繫有一條布條綑綁着單位窗框，進退不得。救援人員接報到場，將涉事男工人拉回單位內安全位置，事件的起因及經過有待調查。on.cc 東網 ・ 3 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 1 天前
專訪｜龔慈恩《新聞女王2》爭女配 自揭個性欠自信 大讚女兒林愷鈴比自己更叻：我為佢好自豪
龔慈恩活躍影視界超過42年，由可愛的「公仔」變成成熟的「龔姐」，來到今年因演《新聞女王2》、《金式森林》再獲注目Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
劉嘉玲梁朝偉新年開P快樂迎接2026年 自爆已收新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包
劉嘉玲不時於社交平台分享近況，最近她與丈夫梁朝偉及友人一同開新年派對，非常快樂！劉嘉玲又透露收到來自交通警察的「新年禮物」，又與這份「禮物」合照留念。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸
45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
西貢鹹田灣元旦淪垃圾崗 食環署：公廁已回復潔淨 漁護署：考慮增加清潔次數︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦假期期間，西貢鹹田灣一帶再被發現有嚴重垃圾及衞生問題。多名市民在社交平台上載相片及影片，指咸田公廁內外堆滿膠樽、膠袋、紙巾及食品包裝等垃圾，形容如同垃圾堆填區；洗手盆亦積滿污泥，並見疑似飯粒、紅蘿蔔粒及麵條等食物殘渣，現場更遺下即棄牙刷、牙膏等用品。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
星光背後｜JACE 陳凱詠捱過被公司雪藏 決心轉做獨立歌手：首首歌都係自己畀錢做
現年31歲，2019年經環球唱片入行的陳凱詠(Jace)，2023年捱過被公司雪藏約滿後，她決心轉做獨立歌手。三年來的努力，Jace成績亮麗Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
尖沙咀甜品店見巨鼠 店員竟回應「新養一齊倒數」 店方致歉
社交平台有網民表示，除夕夜倒數前到尖沙咀一間甜品店用餐時，發現一隻巨型老鼠在收銀位置上方的燈架，惟店員竟開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客批評店員沒致歉之餘，「仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，店方及後發聲明表示歉意，亦向涉事員工作出警告，不排除會作出適當處罰。am730 ・ 1 天前
古天樂為《尋秦記》內地宣傳 傳身體不適入院
藝人古天樂(古仔)、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉、洪天明等人主演的電影《尋秦記》票房報捷，連日來一眾演員在內地跑宣傳，到多個地點與戲迷、粉絲見面互動。不過，今日有粉絲透過社交平台表示「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」亦有網民表示「係，我去嘅嗰場，阿峯（林峯）一嚟就講Daddy抱恙嚟唔到宣傳。」其實，今日佛山宣傳最初他戴口罩現身，之後的場次已經不見古天樂，只得番林峯、宣萱同朱鑑然三個人。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
瑞士酒吧火災 老闆：一切都有按照安全規定
（法新社瑞士克蘭蒙丹納2日電） 瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年派對火災造成約40人喪生，法國老闆莫瑞提向瑞士媒體堅稱一切都有按照安全規定。根據克蘭蒙丹納官網，星座酒吧可容納300人，露台還可容納40人。法新社 ・ 5 小時前
孔繁毅：本港踏入冬季流感高峰期 料農曆新年後上升 持續至三月
【Now新聞台】港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅稱，本港正式踏入及冬季流感高峰期重疊，加上天氣轉冷以及學童開學，相信流感感染率會繼續上升，高峰期會持續到三月。 港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅：「夏季流感爆發推遲了，大概(去年)八月開始，延伸至十月稍為回落又再上升，但都以H3N2為主，所以接下來進入過農曆年時，這段時間一月至二月，加上天氣冷，相信冬季流感季節真真正正爆發及開始上升。真的到三月回暖，加上整體社區免疫力去到某一地步可以夠高，所謂冬季流感高峰期就會慢慢回落。」#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
安潔莉娜裘莉現身拉法邊界關卡 關切加薩人道援助
（法新社埃及拉法2日電） 法新社記者表示，好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）今天造訪加薩（Gaza）拉法邊界關卡（Rafah crossing）的埃及一側，並與紅新月會（Red Crescent）成員及運送人道援助物資的卡車司機交談。一名紅新月會志工告訴這位奧斯卡獎得主：「有數千輛援助卡車正在邊界關卡等候。」法新社 ・ 1 小時前
日本眾議院僅 2 個女廁格 高市早苗聯同 57 名女議員聯署 促增設女士洗手間｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本首相高市早苗聯同 57 名國會女性議員，要求國會大樓增設女士洗手間。這份跨黨派請願書聯署者來自七個政黨和無黨派獨立議員，請願書指出，廁所供應不足是「一個可能影響會議秩序和議員履行職務表現的關鍵問題」。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道
回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平ELLE.com.hk ・ 4 小時前
入境處聯同多部門展開「促進」、「冠軍」、「風沙」及「驚愕」行動 拘捕 10 名懷疑非法勞工︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】入境事務處於去年 12 月 24 日至本月 1 日在全港多區展開多項反非法勞工行動，包括「促進行動」、聯同警務處的「冠軍行動」及「風沙行動」，以及聯同食環署和康文署的「驚愕行動」，行動中合共拘捕 10 名懷疑非法勞工。Yahoo新聞 ・ 17 小時前