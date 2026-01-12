委內瑞拉︱馬查多欲與特朗普分享和平獎 委員會：不可分享或轉讓︱Yahoo

馬查多（REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

【Yahoo新聞報道】諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）早前曾指「與美國總統特朗普分享諾貝爾和平獎」，諾貝爾委員會近日就有關言論澄清，強調相關獎項一經公布，不能撤回、轉讓或由他人分享。

馬查多於 10 月獲宣布為諾貝爾和平獎得主後，曾公開將獎項獻給特朗普，並感謝對方對委內瑞拉民主運動的支持。

美國早前空襲委內瑞拉並展開行動，最終拘捕總統馬杜羅。馬查多其後接受霍士新聞訪問時表示，希望代表委內瑞拉人民，將和平獎「交給特朗普，並與他分享」，又形容特朗普的行動「具歷史意義，是邁向民主過渡的重要一步」。

廣告 廣告

特朗普回應相關提問時表示，若能從馬查多手上獲得諾貝爾和平獎，將是一項「莫大榮譽」，並稱將於本周在華盛頓與馬查多會面。

美軍拘捕馬杜羅後，委內瑞拉民眾在街上展示印有馬查多的國旗＼。(Photo by GIORGIO VIERA / AFP via Getty Images)

諾貝爾遺囑無列明可撤回獎項

不過，挪威諾貝爾委員會及挪威諾貝爾研究所其後發表聯合聲明，指出諾貝爾獎的規則清晰而明確，一旦得獎名單公布，獎項便不能撤銷、轉讓或與他人分享，相關決定「永久有效」。

聲明又引述諾貝爾基金會章程，指出阿爾弗雷德．諾貝爾的遺囑及相關條文均無列明可撤回獎項的機制，章程亦訂明「任何人士不得就斯德哥爾摩或奧斯陸頒獎委員會的決定提出法律行動」。委員會補充，歷來從未考慮撤回任何諾貝爾獎項，並表示原則上不會評論得獎者在獲獎後的言行。