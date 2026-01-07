委內瑞拉 5 千萬桶原油將移交給美國 收益歸特朗普控制 勢打擊對華石油出口｜Yahoo

(REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

【Yahoo 新聞報道】委內瑞拉總統馬杜羅上周被美軍捉拿後，外界關注該國龐大石油庫存的未來發展。美國總統特朗普今日（7 日）在社交平台 Truth Social 表示，委內瑞拉臨時政府將會「移交」（turning over）3,000 萬至 5,000 萬桶高質素和受制裁原油給美國，這批原油將會以市價出售，所得收益由他本人控制，「確保美國及委內瑞拉人受惠」。按照目前市價，5,000 萬桶原油相等於 30 億美元。

消息公布後原油價格下跌

過往幾個星期，幾百萬桶委內瑞拉石油被裝載在油輪和儲油槽中，因特朗普的封鎖措施而無法出口，令到該國向中國輸出石油的進程受阻。至於美國雪佛龍（Chevron）每日向美國出口 10 萬至 15 萬桶委內瑞拉石油，是近幾星期以來唯一一間能夠不間斷地從委內瑞拉出口原油的公司。特朗普宣布有關消息後，美國原油價格下跌超過 1.5%，市場預計委內瑞拉出口美國的石油將會增加。

委內瑞拉政府過往曾經表示，美國試圖竊取該國龐大的石油儲備。代理總統職務的羅德里格斯（Delcy Rodriguez）昨日就曾經表示，沒有任何外部勢力，亦沒有代理人在統治委內瑞拉，又表示他們是「不投降、不放棄的民族」，不過隨著特朗普宣布上述消息，已經反映委內瑞拉政府正嘗試回應特朗普的要求，向美國石油公司開放市場，避免遭受進一步軍事干預。

特朗普表示多達 5,000 萬桶委內瑞拉原油將會移交給美國。

WSJ：特朗普一個月前促石油公司高層「做好準備」

另外《華爾街日報》報道，特朗普在馬杜羅被捉拿前大概一個月，曾向美國多間石油公司的高層傳達模糊但具吸引力的訊息，叫他們要「做好準備」，當時無表明要向馬杜羅展開攻擊。不過報道同時提到，特朗普的計劃很大程度上取決於美國的石油公司是否願意向委內瑞拉投資。

有消息人士就指，目前雪佛龍沒有大幅增加委內瑞拉產量的計劃，除非該國局勢變得更加穩定。雪佛龍就回應，指公司仍然專注於公司員工的安全，以及資產的完整性。有分析就指，雪佛龍和其他石油公司需要考慮委內瑞拉未來由誰掌權，又要關注政策能否保障他們的資產。即使石油公司決定投資，委內瑞拉的石油產量也可能需要幾年時間才能大幅增加。