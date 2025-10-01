創造山頂凌霄閣 英國建築師特里爵士離世
委總統馬杜洛獲軍事院校授予榮譽博士學位
（法新社卡拉卡斯30日電） 在美國和委內瑞拉於加勒比地區陷入緊張對峙之際，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在一所軍事院校獲頒榮譽博士學位。
委內瑞拉波利瓦軍事大學（Bolivarian Military University）今天授予馬杜洛榮譽博士學位，他身穿黑色軍裝上衣、頭戴紅色貝雷帽，並佩戴勳章。
馬杜洛提及自己的帽子時說，「我有自己的軍服和軍用貝雷帽」，讓人聯想到他的已故導師、社會主義領導人查維斯（Hugo Chavez）鍾愛的紅色貝雷帽。
他在台上發言時，委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）和其他高階軍官也在場。
美國最近以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署軍事船艦，近幾週來至少攔截3艘據稱從委內瑞拉出發、載有毒品的船隻，導致14人死亡。
馬杜洛在獲得榮譽博士學位後，為自己回應美國的行動辯護。
馬杜洛下令全國處於高度戒備狀態，並簽署法令賦予自己額外的安全權力，還說已經準備好隨時可宣布全國進入緊急狀態，以應對美國「侵略」威脅。
馬杜洛說，這麼做是為了「展現國家實力」，並捍衛委內瑞拉主權。
他也駁斥美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）對委內瑞拉軍方與毒梟勾結的指控。
馬杜洛說：「我拒絕接受並強烈譴責盧比歐的言論，以捍衛我國軍人的道德操守。」
美國總統川普則指控馬杜洛本人就是毒梟首腦，川普政府8月更將緝捕馬杜洛的懸賞金倍增至5000萬美元（約新台幣15億元）。
委內瑞拉和其他拉美國家擔心，美國部署軍事船艦可能是為了演練未來推翻馬杜洛的攻擊行動。多數西方國家將馬杜洛視為專制、貪腐的獨裁者，並指控他偷走最近兩屆大選。（編譯：劉文瑜）
