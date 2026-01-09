委臨時總統晤華大使 感謝譴責美侵犯主權

【on.cc東網專訊】委內瑞拉外長希爾周四（8日）再次感謝中國對委內瑞拉的支持，重申致力於深化與中國的經濟和貿易協定。委內瑞拉臨時總統羅德里格斯同日與中國駐委大使藍虎會晤，亦表達感謝。

希爾在社交平台發文提到，委內瑞拉政府再次向中國表達由衷感謝，感謝中方堅定表態，明確指出並堅決反對將人權問題政治化、工具化，作為干涉他國內政的藉口。貼文又指，委方也感謝中國堅決反對侵犯國際法和委內瑞拉主權的立場，委內瑞拉人民重申對政治主權、領土主權以及對本國自然資源主權的堅定承諾。

廣告 廣告

羅德里格斯在社交平台上載與藍虎會晤的照片，感謝中方譴責美國強行帶走委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，並讚賞中國在強烈譴責美國嚴重違反國際法和侵犯委內瑞拉主權行徑方面所採取的堅定和一致立場。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】