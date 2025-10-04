姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」

47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚。宣布離婚時，姚嘉妮與林祖輝沒有透露原因，但強調沒有第三者，並會共同撫養子女。

姚嘉妮昨日（10月3日）到旺角出席美容院開幕儀式時被記者包圍，她首次回應離婚事件，稱與前夫林祖輝關係友好，更指「個個禮拜都會見」，又會四人一起吃飯，形容跟前夫關係是「好好朋友」，當自己忙碌時，對方亦會幫忙照顧子女，而且設有一家人的群組，所有事情都會對話溝通。

姚嘉妮近年積極轉做KOL，一星期會做三次直播，又要經常到外地出差，例如本月就要到內地、韓國及日本，幸好子女已漸成長，當中女兒已16歲，兒子亦13歲，加上有爸爸幫忙照顧，故縱使媽媽忙碌亦沒怨言，但自己一有空就會陪伴子女。

當被問及子女有否為父母離婚而感到不開心，姚嘉妮表示沒有，而且女兒很了解整件事情，很能看得開，笑稱「反而佢要輔導返我，因為佢都幾成熟」。姚嘉妮聲稱現時沒有追求者，反指女兒可能已拍拖，笑說自己13、14歲便初戀，小學時已收到男同學送贈的銀包與音樂聖誕卡示愛，但她作為媽媽，不敢追問女兒戀事，卻表明不反子女拍拖，因人生不是只有讀書。