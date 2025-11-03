姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老

44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。

日前，姚子羚為新劇《玫瑰戰爭》進行宣傳，並以一頭全新韓式碎分瀏海髮型及粉色西裝造型亮相。事後，姚子羚亦於社交平台分享當日嘅造型照，不過新造型反應兩極，部分網民大讚姚子羚新髮型，表示與過往完全唔一樣，有種耳目一新感覺，又激讚新髮型型格得黎又帶點溫柔。但都有唔少網民覺得姚子羚嘅新髮型喺視覺上產生反效果，碎瀏海遮住部分額頭，讓臉部輪廓顯得較以往圓潤，面容略帶浮腫和暗啞，感覺老咗幾年：「通常瀏海會顯得後生啲，但都唔一定個個適合，佢反而顯得更加老」、「有啲顯老喎」、「轉個髮型好似換咗個人咁」、「轉咗髮型認唔到㖭」等等；亦有唔少網民覺得留有碎分瀏海嘅姚子羚撞樣鄭裕玲（Do姐）：「立下眼好似變左DoDo姐」、「新髮型好似Do姐」、「變左do姐咁樣」、「呢個髮型好似Do姐返嚟咁」、「變咗Do姐2.0」等等。

《東張西望》截圖

《東張西望》截圖

姚子羚

姚子羚

姚子羚

姚子羚

姚子羚

姚子羚

姚子羚

姚子羚

