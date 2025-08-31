葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
姚柏良料8月訪港旅客破500萬人次 盼政府關注營商環境
暑假向來被視為傳統旅遊旺季，其中旅發局曾表示7月訪港旅客按年上升12%至439萬人次。而8月亦剛於昨日完結，旅遊界立法會議員姚柏良預計，本港8月訪港旅客數字或成為疫後單月新高，有望突破500萬人次；當中受惠於啟德體育園接二連三舉辦演唱會、體育盛事吸引大量旅客。他又指，疫情後旅客消費形式改變，希望政府關注營商環境，強調「復甦最後一兩里路最艱難」。
姚柏良昨日出席電視節目時稱，按初步數據，8月訪港旅客已突破1月474萬人次的高位，料成為疫後單月新高，甚至有望破500萬人次。而整個暑假旅遊旺季、7月至8月約有960萬旅客，相比去年同期有約14%至15%增長；升幅屬預期內，因7至8月為傳統旅遊旺季，旅遊業有穩步增長勢頭。
姚柏良認為，人次增加的原因包括新地標啟德體育園啟用，接二連三舉辦的演唱會和體育盛事，吸引了很多東南亞、東北亞及內地旅客來港。然而，無論出境、入境旅客，以至商務會展客，都只達疫情前水平的七成，他估計因不同企業仍在復甦，盡量控制出差成本，次數仍不及從前。他亦提醒，「復甦最後一兩里路最艱難」，而疫情後旅客消費價值觀改變，整體旅遊業發展應智慧化、電子化，希望政府關注營商環境。
整年有機會達5,000萬人次
展望未來，他相信，依今年首8個月的表現來看，若香港大環境不變，相信今年有機會達5,000萬人次，較政府預期好。原因是下半年也是傳統旺季，而第四季有很多不同的盛事舉行，其中全運會第一批門票售賣情況亦較預期好，如22歲以下男子籃球決賽已售罄，「全運會係希望推廣全民運動，不過若從一個促進旅遊，促進經濟的角度，這是一個新的嘗試。」
盛事人流助夜經濟發展
另外，姚柏良又談到夜經濟發展並指，餐飲業沒有夜市很難生存，但因疫情期間餐飲業實施一更制，「夜晚9點就收爐」，而盛事可帶動人流，餐飲業可能看到有人流便會考慮「開夜啲」，當夜間活動越來越多，相信餐飲業也會調整經營模式。
打造「九龍城文物徑」
他又希望啟德體育園帶來的客流可再延伸，期望打造「九龍城文物徑」，利用古蹟文物等特色吸引旅客，入場之前行九龍城寨，食泰國菜；或可到附近的九龍城、新蒲崗等，冀藉此留住旅客，引流到其他地方消費。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/姚柏良料8月訪港旅客破500萬人次-盼政府關注營商環境/594587?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
