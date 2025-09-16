姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」

姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。無獨有偶，李克勤大仔李立仁Ryan今年都係紐約大學新生，於藝術學院修讀電影電視學系。日前姚焯菲拍片分享留學生活時，Ryan都有留言，而且二人有互相讚好對方帖文，似乎私底下有聯絡。Chantel離港前受訪提及過，原來Ryan同佢喺大學係跟同一位導師，因此有互相交換聯絡方式，而因為《聲夢傳奇》而一早認識Chantel嘅李克勤更希望二人在紐約互相照應。

廣告 廣告

李立仁

李立仁早前入後台同歐陽萬成合照

至於姚焯菲喺IG回應網民留言嘅片段中，表示抵埗2個禮拜已經適應環境。Chantel話最多人問佢「紐約究竟安唔安全？」，佢就以自身經驗回答，覺得紐約比起想像中安全好多。「雖然呢度係比較多啲流浪漢，或者飲醉咗嘅人，喺街上面都會遇到嘅，但係我生活嗰區，佢哋唔會點樣冒犯你或者去掂你。佢哋最多都會淨係問『你有冇散紙呀？』，通常啲人就係直行，繼續行你嘅方向，其實已經非常之安全。」Chantel仲話暫時未遇到偷竊、槍擊案等。

姚焯菲喺IG回應網民留言

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！